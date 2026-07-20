The ВЙО, NAZVA, Марина Круть: оголосили повний лайнап фестивалю Вирій
Команда етнічно-електронної події Вирій. Простонеба оголосила всіх артистів (Фото: Надано організаторами)
8-9 серпня у Києві на ВДНГ відбудеться етнічно-електронна подія Вирій. Простонеба, який збере українських та іноземних артистів.
Організатори оголосили повний лайнап музикантів, яких відвідувачі фестивалю зможуть почути у павільйоні КИТ.
Останнім хедлайнером, який з’явиться на події, став The ВЙО — один із гуртів, який у 1990-х знайомив українських слухачів зі стилем реґі. Колектив заснували Мирослав Кувалдін і Сергій Підкаура, поєднавши реґі, рок та українськомовну попмузику. Однією з найвідоміших композицій гурту стала пісня Зорі, яка принесла The ВЙО широку популярність і залишається його візитівкою.
Окрім The ВЙО, організатори також оголосили останніх учасників електронної сцени. Повний лайнап Вирію:
8 серпня Live-сцена
- NAZVA
- Крихітка x HORROR ХОР
- Святослав Вакарчук
- Марина Круть
8 серпня Електронна сцена
- Holly North (live)
- KADIRISTY
- GusGus DJ Set
- Freedom Ballet
9 серпня Live-сцена
- The ВЙО
- The Maneken
- Vivienne Mort
- GANNA
- Олег Скрипка & Воплі Відоплясова
9 серпня Електронна сцена
- Jazzmate B2B Hanna Brut
- Freedom Ballet
- Zombies in Miami
- Roman K
Вирій — етнічно-електронна подія, що поєднує музику, театр та візуально-перформативне мистецтво. Організатори обіцяють live-виступи артистів на перетині традиційного звучання та електроніки, окрему електронну сцену з українськими й міжнародними діджеями, а також перформативну програму, натхненну українськими обрядами, символами та фольклором.
Подія Вирій. Простонеба відбудеться 8−9 серпня у павільйоні КИТ на ВДНГ. Вартість квитка на один день становить 2 400 грн, на два дні - 4 000 грн. Квитки доступні за посиланням.