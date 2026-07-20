The ВЙО, NAZVA, Марина Круть: оголосили повний лайнап фестивалю Вирій

20 липня, 12:51
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Команда етнічно-електронної події Вирій. Простонеба оголосила всіх артистів (Фото: Надано організаторами)

Команда етнічно-електронної події Вирій. Простонеба оголосила всіх артистів (Фото: Надано організаторами)

8-9 серпня у Києві на ВДНГ відбудеться етнічно-електронна подія Вирій. Простонеба, який збере українських та іноземних артистів.

Організатори оголосили повний лайнап музикантів, яких відвідувачі фестивалю зможуть почути у павільйоні КИТ.

Останнім хедлайнером, який з’явиться на події, став The ВЙО — один із гуртів, який у 1990-х знайомив українських слухачів зі стилем реґі. Колектив заснували Мирослав Кувалдін і Сергій Підкаура, поєднавши реґі, рок та українськомовну попмузику. Однією з найвідоміших композицій гурту стала пісня Зорі, яка принесла The ВЙО широку популярність і залишається його візитівкою.

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Окрім The ВЙО, організатори також оголосили останніх учасників електронної сцени. Повний лайнап Вирію:

8 серпня Live-сцена

  • NAZVA
  • Крихітка x HORROR ХОР
  • Святослав Вакарчук
  • Марина Круть

8 серпня Електронна сцена

  • Holly North (live)
  • KADIRISTY
  • GusGus DJ Set
  • Freedom Ballet
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9 серпня Live-сцена

  • The ВЙО
  • The Maneken
  • Vivienne Mort
  • GANNA
  • Олег Скрипка & Воплі Відоплясова

9 серпня Електронна сцена

  • Jazzmate B2B Hanna Brut
  • Freedom Ballet
  • Zombies in Miami
  • Roman K
Надано організаторами
Фото: Надано організаторами

Вирій — етнічно-електронна подія, що поєднує музику, театр та візуально-перформативне мистецтво. Організатори обіцяють live-виступи артистів на перетині традиційного звучання та електроніки, окрему електронну сцену з українськими й міжнародними діджеями, а також перформативну програму, натхненну українськими обрядами, символами та фольклором.

Подія Вирій. Простонеба відбудеться 8−9 серпня у павільйоні КИТ на ВДНГ. Вартість квитка на один день становить 2 400 грн, на два дні - 4 000 грн. Квитки доступні за посиланням.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Київ Музика Фестиваль ВДНГ Електронна музика

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