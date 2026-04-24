Фільм про війну в Україні Весна відібрали на Каннський кінофестиваль

Фільм про війну в Україні на 79-му Каннському кінофестивалі (Фото: Facebook Українська кіноакадемія)

Фільм Весна режисера Ростислава Кирпиченка відібрали у програму 79-го Каннського кінофестивалю . Стрічка розповідає про події в Україні під час війни.

Про це йдеться в анонсі кінофестивалю, а також повідомили в Українській кіноакадемії.

Стрічка Весна створена у копродукцією України, Литви та Франції. Загалом над фільмом працювало близько 80 фахівців. Залучена була зокрема українська акторка Анастасія Пустовіт, а також литовський актор Кястутіс Ціценас.

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Фільм режисера Ростислава Кирпиченка покажуть на Каннському кінофествалі у секції Спеціальні покази.

Фото: Facebook Українська кіноакадемія

Сюжет стрічки Весна розповідає про події, які відбуваються в Україні на окупованій території. Головний герой — 35-річний священник Андрій, церква якого перетворилася на морг через те, що окупанти забороняють проводити поховання страчених цивільних мешканців.

Всі тіла вбитих перебувають у церкві, поки їх не заберуть для поховання у братській могилі. Проте священник чинить тихий опір: таємно ідентифікує імена страчених та віддає їхні тіла рідним для гідного поховання.

Каннський кінофестиваль відкриється 12 травня і триватиме до 23 травня.

Хто такий Ростислав Кирпиченко

Ростислав Кирпиченко — режисер стрічки Весна, який народився у Литві, проте в дитинстві з батьками переїхав в Україну. Чоловік мав професійну футбольну кар'єру та у різні періоди свого життя жив у Чехії та Німеччині. У 2016 році після завершення спортивної кар'єри чоловік переїхав у Париж. Там він вступив на режисерський факультет кіношколи La Fémis та вивчав літературу.

Весна — дебютний фільм Ростислава Кириченка.