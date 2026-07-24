Оголошено програму 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, в якій дали «слово» росіянам

24 липня, 18:10
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Оголошено основну програм Венеційського кінофестивалю 2026 (Фото: La Biennale/Instagram)

Оголошено основну програм Венеційського кінофестивалю 2026 (Фото: La Biennale/Instagram)

У четвер, 23 липня, 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль оголосив міжнародну програму. Серед потужних прем’єр – драма Денні Бойла про придбання газети The Sun Рупертом Мердоком та чотиригодинний документальний фільм про Ілона Маска, і кілька документальних фільмів російських режисерів.

83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 2 по 12 вересня на острові Лідо.

Фестиваль відкриється драмою Чорнила режисера Денні Бойла. Він екранізував історію купівлі автралійським і американським магнатом Рупертом Мердоком газети The Sun у 1969 році, яка радикально змінила медіаландшафт та суспільне життя у Великій Британії.

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Ще однією родзинкою фестивалю стане чотиригодинний документальний фільм оскароносного режисера Алекса Гібні, який розповідає про життя і шлях найбагатншої людини світу Ілона Маска — Маск. Він буде показаний у позаконкурсній програмі.

Неприємною новиною цьогорічної Венеції стала наявність у конкурсній та позаконкурсній програмі російських режисерів.

Так, до Основної програми потрапив скандальний фільм російського режисера Іллі Хржановского Дау, який розповідає про життя радянських вчених. Він протягом 2009−2011 року знімався в Харкові.

А до програми документального кіно потрапили фільм Імперіум режисера Сергія Лозниці, який має українське громадянство, проте живе і працює в Австрії, стрічка російської журналістки, яка живе і працює в США Джулії Локтев Мої небажані друзі. Частина II — Вигнання, а также фільм російського режисера Віктора Косаковського Пил Святого Дерева. Також в програмі фільм білоруського режисера Андрія Куціли Листи з мовчазної країни.

У оприлюднених програмах немає жодного фільма з України або про Україну.

Основна програма

  • Чорнила / Ink, реж. Денні Бойл
  • Компанія / Company, реж Кейсі Аффлек
  • Трохи світла / A Bit of Light, реж. Алі Асгарі
  • Повернення до Буенос-Айреса / Ritorno a Buenos Aires, реж. Марко Бечіс
  • Хороший маленький солдат / Un Bon Petit Soldat, реж. Стефан Брізе
  • Вогонь, який ти носиш у собі / Il Fuoco Che Ti Porti Dentro, реж. Едоардо де Анджеліс
  • Невідома жінка / Woman Unknown, реж. Мей ель-Тухі
  • Чортів виродок / Bucking Fastard, реж. Вернер Герцог
  • Місце для зцілення / A Place to Heal, реж. Седрік Кан
  • Дау / Dau, реж. Ілля Хржановський
  • Озирнись назад / Look Back, реж. Хірокадзу Корееда
  • Можливе кохання / Possible Love, реж. Лі Чхан-дон
  • Дикий кінь / Wild Horse Nine, реж. Мартін МакДона
  • Це станеться сьогодні ввечері / It Will Happen Tonight, реж. Нанні Моретті
  • Прайм-тайм / Primetime, реж. Ленс Оппенхайм
  • Палата Відлуння / The Echo Chamber, реж. Андреа Паллаоро
  • Незадовго перед північчю / Un Peu Avant Minuit, реж. Ніколас Парізер
  • Незнайомка / L’Estranea, реж. Паоло Стріпполі
  • Пане Нельсоне, ви вбивали людей? / Mr. Nelson, Did You Kill People?, реж. Сінья Цукамото
  • Бункер / Bunker, реж. Флоріан Зеллер

Програма Venice Spotlight

  • Сумо: Дух нічого не важить / Sumo: Spirit Weighs Nothing, реж. Ерік Сіраї
  • Розмова з морем / Conversation With the Sea, реж. Муаяд Алаян
  • Людина за бортом / Hombre Al Agua, реж. Гаель Гарсіа Берналь
  • Змії / Serpenti, реж. Роберто де Паоліс Майно
  • Фурії / Furies, реж. Рамі Кодей
  • Гурія / Guria, реж. Леван Когуашвілі
  • Перший поверх / Ground Floor, реж. Габор Реіс
  • Я маю значення / I Matter, реж. Аліна Сербан

Програма Горизонти

  • Дівчина з Лейкою / La Ragazza con la Leica, реж. Аліна Марацці
  • Палаючі велетні / The Burning Giants, реж. Пхуттіпхонг Ароонпхенг
  • Що належить іншим / What Belongs to Others, реж. Гжегож Дебовскі
  • Одна історія / Una Storia, реж. Анна Фольєтта
  • Місто живих / La Città dei Vivi, реж. Едоардо Габбріелліні
  • Падаючий будинок / Falling House, реж. Мохсен Гараі
  • Забагато цукру / Too Much Sugar, реж. Роберт Грін
  • Важка наречена / The Difficult Bride, реж. Рубайят Хоссейн
  • Будинок вітру / La Maison du Vent, реж. Август Бернар, Auguste Bernard, Коуемо Янгу
  • Діти мавпи / I Figli Della Scimmia, реж. Томазо Ландуччі
  • День з життя Джо: Розділ Федра / A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, реж. Жаклін Лентзу
  • Oasis, реж. Янніс Ленц
  • До кінця дня / Until the Day Ends, реж. Єлена Максімовіч
  • Немає господаря / La Moula, реж. Жером П'єр
  • Закохані в блакитну ніч / Lovers in the Blue Night, реж. Анапурна Рой
  • Обхідний шлях через Діану / Un Détour par Diane, реж. Анн Сіро, Рафаель Бальбоні
  • Колір Сонця / The Color of the Sun, реж. Ксав'є Тера

Програма Venice Open: Film on Film

  • Juso Per Ferie, реж. Карен ді Порто
  • Ніно — фільм про Ніно / Nino — Un Film su Nino, Волтер Фазано
  • Путівник збоченця по утопіях / The Pervert’s Guide to Utopias, реж. Софі Файнс
  • Радість життя / Joie de Vivre, реж. Лука Гуаданьїно
  • Крути та стріляй, містер Сузукі / Twist and Shoot Mister Suzuki, реж. Ів Монмае
  • Антракт / Intermission, реж. Йонфань

Програма Venice Open: Нонфікшн

  • Будь сміливим / Be Brave, реж. Франческо Кароцціні
  • Що будує любов / What Love Builds, реж. Рассел Кроу
  • Бургундія / Burgundy, реж Майкл Двек, Гергорі Кершоу
  • Маск / Musk, реж. Алекс Гібні
  • Дорога до Ієрихону / The Road to Jericho, реж. Амос Гітай
  • Громадянин Осама / Citizen Osama, реж. Ахмед Хассуна
  • Юніон-Таун / Union Town, реж. Barbara Kopple
  • Пил Святого Дерева / Holy Wood Dust, реж. Віктор Косаковський
  • Листи з країни, яка мовчить / Letters from the Silenced Country, реж. Андрей Куціла
  • Біографія Хорхе Луїса Борхеса / Biografía de Jorge Luis Borges, реж. Маріано Ллінас
  • Мої небажані друзі. Частина II — Вигнання / My Undesirable Friends Part II — Exile, реж. Джулія Локтев
  • Суднобудівники / Boatbuilders, реж. Люк Лоренцен
  • Імперіум / Imperium, реж. Сергій Лозниця
  • Шумей — жива спадщина Кабукі / Shumei — The Living Legacy of Kabuki, реж. Такасі Мііке
  • Квір Едвард ІІ / Queer Edward II, реж. Тео Ролласон
  • Оазис: Не озирайся назад у гніві / Oasis: Don’t Look Back in Anger, реж. Ділан Саутерн, Вілл Лавлейс
  • Пил / Dust, реж. Цай Мін-лян
  • Еверест: Інша сторона / Everest: The Other Side, реж. Елізабет Чай Васархелі, Джиммі Чін
  • Зсередини назовні - Архітектура Пітера Цумтора / From Inside Out — The Architecture of Peter Zumthor, реж. Вім Вендерс
Редактор: Юлія Найденко

Теги:   Венеціанський кінофестиваль

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