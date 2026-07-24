Оголошено програму 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, в якій дали «слово» росіянам

У четвер, 23 липня, 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль оголосив міжнародну програму. Серед потужних прем’єр – драма Денні Бойла про придбання газети The Sun Рупертом Мердоком та чотиригодинний документальний фільм про Ілона Маска, і кілька документальних фільмів російських режисерів.

83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 2 по 12 вересня на острові Лідо.

Фестиваль відкриється драмою Чорнила режисера Денні Бойла. Він екранізував історію купівлі автралійським і американським магнатом Рупертом Мердоком газети The Sun у 1969 році, яка радикально змінила медіаландшафт та суспільне життя у Великій Британії.

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Ще однією родзинкою фестивалю стане чотиригодинний документальний фільм оскароносного режисера Алекса Гібні, який розповідає про життя і шлях найбагатншої людини світу Ілона Маска — Маск. Він буде показаний у позаконкурсній програмі.

Неприємною новиною цьогорічної Венеції стала наявність у конкурсній та позаконкурсній програмі російських режисерів.

Так, до Основної програми потрапив скандальний фільм російського режисера Іллі Хржановского Дау, який розповідає про життя радянських вчених. Він протягом 2009−2011 року знімався в Харкові.

А до програми документального кіно потрапили фільм Імперіум режисера Сергія Лозниці, який має українське громадянство, проте живе і працює в Австрії, стрічка російської журналістки, яка живе і працює в США Джулії Локтев Мої небажані друзі. Частина II — Вигнання, а также фільм російського режисера Віктора Косаковського Пил Святого Дерева. Також в програмі фільм білоруського режисера Андрія Куціли Листи з мовчазної країни.

У оприлюднених програмах немає жодного фільма з України або про Україну.

Основна програма

Чорнила / Ink, реж. Денні Бойл

Компанія / Company, реж Кейсі Аффлек

Трохи світла / A Bit of Light, реж. Алі Асгарі

Повернення до Буенос-Айреса / Ritorno a Buenos Aires, реж. Марко Бечіс

Хороший маленький солдат / Un Bon Petit Soldat, реж. Стефан Брізе

Стефан Брізе Вогонь, який ти носиш у собі / Il Fuoco Che Ti Porti Dentro, реж. Едоардо де Анджеліс

Едоардо де Анджеліс Невідома жінка / Woman Unknown, реж. Мей ель-Тухі

Чортів виродок / Bucking Fastard, реж. Вернер Герцог

Місце для зцілення / A Place to Heal, реж. Седрік Кан

Дау / Dau, реж. Ілля Хржановський

Ілля Хржановський Озирнись назад / Look Back, реж. Хірокадзу Корееда

Можливе кохання / Possible Love, реж. Лі Чхан-дон

Дикий кінь / Wild Horse Nine, реж. Мартін МакДона

Це станеться сьогодні ввечері / It Will Happen Tonight, реж. Нанні Моретті

Прайм-тайм / Primetime, реж. Ленс Оппенхайм

Палата Відлуння / The Echo Chamber, реж. Андреа Паллаоро

Андреа Паллаоро Незадовго перед північчю / Un Peu Avant Minuit, реж. Ніколас Парізер

Незнайомка / L’Estranea, реж. Паоло Стріпполі

Пане Нельсоне, ви вбивали людей? / Mr. Nelson, Did You Kill People?, реж. Сінья Цукамото

Бункер / Bunker, реж. Флоріан Зеллер

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Програма Venice Spotlight

Сумо: Дух нічого не важить / Sumo: Spirit Weighs Nothing, реж. Ерік Сіраї

Розмова з морем / Conversation With the Sea, реж. Муаяд Алаян

Людина за бортом / Hombre Al Agua, реж. Гаель Гарсіа Берналь

Змії / Serpenti, реж. Роберто де Паоліс Майно

Фурії / Furies, реж. Рамі Кодей

Гурія / Guria, реж. Леван Когуашвілі

Леван Когуашвілі Перший поверх / Ground Floor, реж. Габор Реіс

Я маю значення / I Matter, реж. Аліна Сербан

Програма Горизонти

Дівчина з Лейкою / La Ragazza con la Leica, реж. Аліна Марацці

Палаючі велетні / The Burning Giants, реж. Пхуттіпхонг Ароонпхенг

Що належить іншим / What Belongs to Others, реж. Гжегож Дебовскі

Одна історія / Una Storia, реж. Анна Фольєтта

Місто живих / La Città dei Vivi, реж. Едоардо Габбріелліні

Падаючий будинок / Falling House, реж. Мохсен Гараі

Забагато цукру / Too Much Sugar, реж. Роберт Грін

Роберт Грін Важка наречена / The Difficult Bride, реж. Рубайят Хоссейн

Рубайят Хоссейн Будинок вітру / La Maison du Vent, реж. Август Бернар, Auguste Bernard, Коуемо Янгу

Діти мавпи / I Figli Della Scimmia, реж. Томазо Ландуччі

День з життя Джо: Розділ Федра / A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, реж. Жаклін Лентзу

Oasis, реж. Янніс Ленц

До кінця дня / Until the Day Ends, реж. Єлена Максімовіч

Немає господаря / La Moula, реж. Жером П'єр

Закохані в блакитну ніч / Lovers in the Blue Night, реж. Анапурна Рой

Обхідний шлях через Діану / Un Détour par Diane, реж. Анн Сіро, Рафаель Бальбоні

Колір Сонця / The Color of the Sun, реж. Ксав'є Тера

Програма Venice Open: Film on Film

Juso Per Ferie, реж. Карен ді Порто

Ніно — фільм про Ніно / Nino — Un Film su Nino, Волтер Фазано

Путівник збоченця по утопіях / The Pervert’s Guide to Utopias, реж. Софі Файнс

Радість життя / Joie de Vivre, реж. Лука Гуаданьїно

Крути та стріляй, містер Сузукі / Twist and Shoot Mister Suzuki , реж. Ів Монмае

реж. Ів Монмае Антракт / Intermission, реж. Йонфань

Програма Venice Open: Нонфікшн

Будь сміливим / Be Brave, реж. Франческо Кароцціні

Що будує любов / What Love Builds, реж. Рассел Кроу

Бургундія / Burgundy, реж Майкл Двек, Гергорі Кершоу

Маск / Musk, реж. Алекс Гібні

Musk, реж. Алекс Гібні Дорога до Ієрихону / The Road to Jericho, реж. Амос Гітай

Громадянин Осама / Citizen Osama, реж. Ахмед Хассуна

Юніон-Таун / Union Town, реж. Barbara Kopple

Barbara Kopple Пил Святого Дерева / Holy Wood Dust, реж. Віктор Косаковський

Листи з країни, яка мовчить / Letters from the Silenced Country, реж. Андрей Куціла

Біографія Хорхе Луїса Борхеса / Biografía de Jorge Luis Borges, реж. Маріано Ллінас

Мої небажані друзі. Частина II — Вигнання / My Undesirable Friends Part II — Exile, реж. Джулія Локтев

Суднобудівники / Boatbuilders, реж. Люк Лоренцен

Імперіум / Imperium, реж. Сергій Лозниця

Шумей — жива спадщина Кабукі / Shumei — The Living Legacy of Kabuki, реж. Такасі Мііке

Квір Едвард ІІ / Queer Edward II, реж. Тео Ролласон

Оазис: Не озирайся назад у гніві / Oasis: Don’t Look Back in Anger, реж. Ділан Саутерн, Вілл Лавлейс

Пил / Dust, реж. Цай Мін-лян

Еверест: Інша сторона / Everest: The Other Side, реж. Елізабет Чай Васархелі, Джиммі Чін

Зсередини назовні - Архітектура Пітера Цумтора / From Inside Out — The Architecture of Peter Zumthor, реж. Вім Вендерс