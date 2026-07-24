Оголошено програму 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, в якій дали «слово» росіянам
Оголошено основну програм Венеційського кінофестивалю 2026 (Фото: La Biennale/Instagram)
У четвер, 23 липня, 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль оголосив міжнародну програму. Серед потужних прем’єр – драма Денні Бойла про придбання газети The Sun Рупертом Мердоком та чотиригодинний документальний фільм про Ілона Маска, і кілька документальних фільмів російських режисерів.
83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 2 по 12 вересня на острові Лідо.
Фестиваль відкриється драмою Чорнила режисера Денні Бойла. Він екранізував історію купівлі автралійським і американським магнатом Рупертом Мердоком газети The Sun у 1969 році, яка радикально змінила медіаландшафт та суспільне життя у Великій Британії.
Ще однією родзинкою фестивалю стане чотиригодинний документальний фільм оскароносного режисера Алекса Гібні, який розповідає про життя і шлях найбагатншої людини світу Ілона Маска — Маск. Він буде показаний у позаконкурсній програмі.
Неприємною новиною цьогорічної Венеції стала наявність у конкурсній та позаконкурсній програмі російських режисерів.
Так, до Основної програми потрапив скандальний фільм російського режисера Іллі Хржановского Дау, який розповідає про життя радянських вчених. Він протягом 2009−2011 року знімався в Харкові.
А до програми документального кіно потрапили фільм Імперіум режисера Сергія Лозниці, який має українське громадянство, проте живе і працює в Австрії, стрічка російської журналістки, яка живе і працює в США Джулії Локтев Мої небажані друзі. Частина II — Вигнання, а также фільм російського режисера Віктора Косаковського Пил Святого Дерева. Також в програмі фільм білоруського режисера Андрія Куціли Листи з мовчазної країни.
У оприлюднених програмах немає жодного фільма з України або про Україну.
Основна програма
- Чорнила / Ink, реж. Денні Бойл
- Компанія / Company, реж Кейсі Аффлек
- Трохи світла / A Bit of Light, реж. Алі Асгарі
- Повернення до Буенос-Айреса / Ritorno a Buenos Aires, реж. Марко Бечіс
- Хороший маленький солдат / Un Bon Petit Soldat, реж. Стефан Брізе
- Вогонь, який ти носиш у собі / Il Fuoco Che Ti Porti Dentro, реж. Едоардо де Анджеліс
- Невідома жінка / Woman Unknown, реж. Мей ель-Тухі
- Чортів виродок / Bucking Fastard, реж. Вернер Герцог
- Місце для зцілення / A Place to Heal, реж. Седрік Кан
- Дау / Dau, реж. Ілля Хржановський
- Озирнись назад / Look Back, реж. Хірокадзу Корееда
- Можливе кохання / Possible Love, реж. Лі Чхан-дон
- Дикий кінь / Wild Horse Nine, реж. Мартін МакДона
- Це станеться сьогодні ввечері / It Will Happen Tonight, реж. Нанні Моретті
- Прайм-тайм / Primetime, реж. Ленс Оппенхайм
- Палата Відлуння / The Echo Chamber, реж. Андреа Паллаоро
- Незадовго перед північчю / Un Peu Avant Minuit, реж. Ніколас Парізер
- Незнайомка / L’Estranea, реж. Паоло Стріпполі
- Пане Нельсоне, ви вбивали людей? / Mr. Nelson, Did You Kill People?, реж. Сінья Цукамото
- Бункер / Bunker, реж. Флоріан Зеллер
Програма Venice Spotlight
- Сумо: Дух нічого не важить / Sumo: Spirit Weighs Nothing, реж. Ерік Сіраї
- Розмова з морем / Conversation With the Sea, реж. Муаяд Алаян
- Людина за бортом / Hombre Al Agua, реж. Гаель Гарсіа Берналь
- Змії / Serpenti, реж. Роберто де Паоліс Майно
- Фурії / Furies, реж. Рамі Кодей
- Гурія / Guria, реж. Леван Когуашвілі
- Перший поверх / Ground Floor, реж. Габор Реіс
- Я маю значення / I Matter, реж. Аліна Сербан
Програма Горизонти
- Дівчина з Лейкою / La Ragazza con la Leica, реж. Аліна Марацці
- Палаючі велетні / The Burning Giants, реж. Пхуттіпхонг Ароонпхенг
- Що належить іншим / What Belongs to Others, реж. Гжегож Дебовскі
- Одна історія / Una Storia, реж. Анна Фольєтта
- Місто живих / La Città dei Vivi, реж. Едоардо Габбріелліні
- Падаючий будинок / Falling House, реж. Мохсен Гараі
- Забагато цукру / Too Much Sugar, реж. Роберт Грін
- Важка наречена / The Difficult Bride, реж. Рубайят Хоссейн
- Будинок вітру / La Maison du Vent, реж. Август Бернар, Auguste Bernard, Коуемо Янгу
- Діти мавпи / I Figli Della Scimmia, реж. Томазо Ландуччі
- День з життя Джо: Розділ Федра / A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, реж. Жаклін Лентзу
- Oasis, реж. Янніс Ленц
- До кінця дня / Until the Day Ends, реж. Єлена Максімовіч
- Немає господаря / La Moula, реж. Жером П'єр
- Закохані в блакитну ніч / Lovers in the Blue Night, реж. Анапурна Рой
- Обхідний шлях через Діану / Un Détour par Diane, реж. Анн Сіро, Рафаель Бальбоні
- Колір Сонця / The Color of the Sun, реж. Ксав'є Тера
Програма Venice Open: Film on Film
- Juso Per Ferie, реж. Карен ді Порто
- Ніно — фільм про Ніно / Nino — Un Film su Nino, Волтер Фазано
- Путівник збоченця по утопіях / The Pervert’s Guide to Utopias, реж. Софі Файнс
- Радість життя / Joie de Vivre, реж. Лука Гуаданьїно
- Крути та стріляй, містер Сузукі / Twist and Shoot Mister Suzuki, реж. Ів Монмае
- Антракт / Intermission, реж. Йонфань
Програма Venice Open: Нонфікшн
- Будь сміливим / Be Brave, реж. Франческо Кароцціні
- Що будує любов / What Love Builds, реж. Рассел Кроу
- Бургундія / Burgundy, реж Майкл Двек, Гергорі Кершоу
- Маск / Musk, реж. Алекс Гібні
- Дорога до Ієрихону / The Road to Jericho, реж. Амос Гітай
- Громадянин Осама / Citizen Osama, реж. Ахмед Хассуна
- Юніон-Таун / Union Town, реж. Barbara Kopple
- Пил Святого Дерева / Holy Wood Dust, реж. Віктор Косаковський
- Листи з країни, яка мовчить / Letters from the Silenced Country, реж. Андрей Куціла
- Біографія Хорхе Луїса Борхеса / Biografía de Jorge Luis Borges, реж. Маріано Ллінас
- Мої небажані друзі. Частина II — Вигнання / My Undesirable Friends Part II — Exile, реж. Джулія Локтев
- Суднобудівники / Boatbuilders, реж. Люк Лоренцен
- Імперіум / Imperium, реж. Сергій Лозниця
- Шумей — жива спадщина Кабукі / Shumei — The Living Legacy of Kabuki, реж. Такасі Мііке
- Квір Едвард ІІ / Queer Edward II, реж. Тео Ролласон
- Оазис: Не озирайся назад у гніві / Oasis: Don’t Look Back in Anger, реж. Ділан Саутерн, Вілл Лавлейс
- Пил / Dust, реж. Цай Мін-лян
- Еверест: Інша сторона / Everest: The Other Side, реж. Елізабет Чай Васархелі, Джиммі Чін
- Зсередини назовні - Архітектура Пітера Цумтора / From Inside Out — The Architecture of Peter Zumthor, реж. Вім Вендерс