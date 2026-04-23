На кону грант. Єврокомісія висунула умову Венеційській бієнале щодо російського павільйону

Європейська комісія може призупинити грант для Венеційської бієнале після рішення допустити Росію до участі у виставці сучасного мистецтва. Про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє під час брифінгу у четвер, 23 квітня, повідомляє Суспільне .

В Європейській комісії уточнили, що наразі мова йде не про остаточне рішення, а про початок процедури щодо гранту для бієнале.

«Можу підтвердити, що агентство, яке управляє грантом (EACEA), надіслало лист до Biennale di Venezia щодо нашого наміру тимчасово зупинити або припинити чинний грант у два мільйони євро», — заявив Реньє.

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За його словами, це стосується єдиного активного гранту ЄС, розрахованого на три роки. Він також підкреслив політичну позицію Єврокомісії щодо участі Росії у бієнале.

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«Наш намір — припинити або призупинити цей грант. Ми рішуче засуджуємо той факт, що на виставці знову відкрили Російський павільйон», — додав речник.

Процес розпочався з офіційного звернення до італійської влади. Відповідь від уряду Італії вже отримана, і її наразі аналізують у Єврокомісії. Наступним кроком стало направлення листа організаторам бієнале від EACEA.

«У бієнале є 30 днів, щоб відповісти та пояснити, чому Російський павільйон був відкритий. Якщо відповідь не буде задовільною, ми маємо намір зупинити або припинити контракт», — сказав він.

При цьому в Єврокомісії уточнили, що кошти за цим грантом ще не були перераховані.

Напередодні висока представниця Європейської комісії Кая Каллас заявила, що ЄС скоротить фінансування Бієнале. Вона назавала участь РФ у заході «морально неправильною».

Міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що бойкотуватиме відкриття виставки 9 травня, якщо Росія візьме участь. Вона ініціювала спільну заяву щодо виключення Росії з Венеційської бієнале. Її підписали 25 країн.

Водночас 37 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію призупинити фінансування у розмірі двох мільйонів євро через участь Росії та розглянути обмежувальні заходи проти осіб, пов’язаних з російським павільйоном. Євродепутати наголошували, що «довіра до Європейського Союзу буде підірвана», якщо він не перешкодить участі РФ.

В уряді Фінляндії повідомили, що їхні високопосадовці не відвідають виставку цього року, якщо організатори все-таки дозволять відкритися російському павільйону.

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Крім цього, уряди 22 європейських країн підписали спільний протест проти участі Росії на Венеційській бієнале. Його передали президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та міністру культури Італії Алессандро Джулі.

Також президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти п’ятьох культурних діячів РФ, повʼязаних з російським павільйоном.

Серед них — Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року обіймає посаду комісара павільйону та представлятиме там Росію цього року. Вона є донькою Ніколая Волобуєва, генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій Ростех.

Своєю чергою організатори стверджують, що не порушили жодних санкцій ЄС, дозволивши Росії повернутися на вистаку вперше з 2022 року.