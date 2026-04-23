Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна закликала Італію не видавати візи російським учасникам Венеційської бієнале. Раніше у ЄС повідомили, що скоротять фінансування виставки через участь РФ.

Про це повідомляє Європейська правда.

За словами Сибіги, питання участі Росії у Венеційській бієнале обговорювалося під час візиту президента Володимира Зеленського до Італії.

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«Ми піддали санкціям тих осіб, російських учасників. І ми зараз ставимо питання, аби їм не видали візи. Приймаюча сторона — Італія. Ми дуже сподіваємося, що нас почують. Тому що ми ввели санкції (щодо росіян) і очікуємо, що не будуть видані візи», — сказав очільник МЗС.

Напередодні Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що ЄС скоротить фінансування Бієнале. Вона назавала участь РФ у заході «морально неправильною».

Міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що бойкотуватиме відкриття виставки 9 травня, якщо Росія візьме участь. Вона ініціювала спільну заяву щодо виключення Росії з Венеційської бієнале. Її підписали 25 країн.

Раніше 37 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію призупинити фінансування у розмірі двох мільйонів євро через участь Росії та розглянути обмежувальні заходи проти осіб, пов’язаних з російським павільйоном.

Євродепутати наголошували, що «довіра до Європейського Союзу буде підірвана», якщо він не перешкодить участі РФ.

В уряді Фінляндії повідомили, що їхні високопосадовці не відвідають виставку цього року, якщо організатори все-таки дозволять відкритися російському павільйону.

Крім цього, уряди 22 європейських країн підписали спільний протест проти участі Росії на Венеційській бієнале. Його передали президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та міністру культури Італії Алессандро Джулі.

Також президент Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти п’ятьох культурних діячів РФ, повʼязаних з російським павільйоном.

Серед них — Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року обіймає посаду комісара павільйону та представлятиме там Росію цього року. Вона є донькою Ніколая Волобуєва, генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій Ростех.

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Водночас організатори стверджують, що не порушили жодних санкцій ЄС, дозволивши Росії повернутися на вистаку вперше з 2022 року.