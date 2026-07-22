Венеційська бієнале оскаржуватиме рішення Європейського Союзу про припинення фінансування у розмірі 2 млн євро. Напередодні Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури припинило грант через повернення РФ на виставку .

Як повідомляє Reuters, організатори заявили, що захищатимуть свої права «у всіх компетентних органах».

Бієнале заявило, що грант спрямований на співфінансування проєктів, які реалізує його кіновідділ і які «не мають жодного стосунку до участі Росії».

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«Цей крок не має суттєвого впливу на бюджет, фінансову звітність або заплановані та поточні заходи Венеціанської бієнале, які залишаються в силі», — додали в організації.

Що відомо про Венеційську бієнале 2026

Венеційська бієнале триватиме з 9 травня до 22 листопада 2026 року.

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Цьогоріч Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення відкриє свій національний павільйон. Проти цього рішення виступили уряди 22 європейських країн. Вони підписали спільний протест проти участі Росії на Венеційській бієнале, який передали президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та міністру культури Італії Алессандро Джулі.

Водночас 37 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію призупинити фінансування в розмірі двох мільйонів євро через участь Росії та розглянути обмежувальні заходи проти осіб, пов’язаних з російським павільйоном.

Україна закликала Італію не видавати візи російським учасникам Бієнале. А міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що бойкотуватиме відкриття виставки 9 травня, якщо Росія візьме участь. Вона ініціювала спільну заяву щодо виключення Росії з Венеційської бієнале. Її підписали 25 країн.

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Водночас в уряді Фінляндії повідомили, що їхні високопосадовці не відвідають виставку цього року, якщо організатори все-таки дозволять відкритися російському павільйону.

У відповідь журі Венеційської бієнале заявило, виключило Росію та Ізраїль з претендентів на головні нагороди та не відвідуватиме їхні павільйони. Але згодом у повному складі подало у відставку. Зрештою організатори виставки вирішили закрити російський павільйон на Венеційській бієнале від публіки.

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На початку липня Єврокомісія остаточно підтримала рішення про відкликання гранту у розмірі двох мільйонів євро, який виділили Венеційській бієнале на три роки. 21 липня речник Єврокомісії підтвердив, що бієнале втратило грант.