«Несумісно з демократичними цінностями». Делегати ПАРЄ підписали заяву з вимогою не допустити РФ на Бієнале

Делегати ПАРЄ підписали заяву з вимогою не допустити РФ на Бієнале (Фото: La Biennale)

Про це повідомила народна депутатка, членкиня української делегації Євгенія Кравчук.

Автором тексту заяви виступив румунський делегат Юліан Булай. Її підписав 71 представник із 29 країн.

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Підписанти «рішуче засудили» рішення Фонду Венеційської бієнале дозволити Росії знову відкрити свій національний павільйон на 61-й Міжнародній художній виставці у 2026 році.

«Рада Європи була заснована на цінностях демократії, прав людини та верховенства права. Культура повинна служити цим цінностям, а не надавати легітимності державі, яка веде незаконну війну агресії проти України», — йдеться в заяві.

Також делегати стверджують, що якби метою Фонду була справжня підтримка російського художнього самовираження, «Бієнале надала б голос сотням російських художників, кінематографістів та письменників, які наразі ув’язнені російською державою за опозицію до цієї війни».

Крім цього, підписанти заявили, що попри відсутність фінансового впливу на організаторів бієнале мають чітку моральну позицію: «Це рішення несумісне з демократичними цінностями, які зобов’язані підтримувати культурні установи міжнародного рівня. Ми закликаємо Фонд Бієнале скасувати рішення».

Що відомо про участь Росії на Венеційській бієнале

Напередодні Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що ЄС скоротить фінансування Бієнале. Вона назавала участь РФ у заході «морально неправильною».

Міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що бойкотуватиме відкриття виставки 9 травня, якщо Росія візьме участь. Вона ініціювала спільну заяву щодо виключення Росії з Венеційської бієнале. Її підписали 25 країн.

Раніше 37 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію призупинити фінансування у розмірі двох мільйонів євро через участь Росії та розглянути обмежувальні заходи проти осіб, пов’язаних з російським павільйоном.

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Євродепутати наголошували, що «довіра до Європейського Союзу буде підірвана», якщо він не перешкодить участі РФ.

В уряді Фінляндії повідомили, що їхні високопосадовці не відвідають виставку цього року, якщо організатори все-таки дозволять відкритися російському павільйону.

Крім цього, уряди 22 європейських країн підписали спільний протест проти участі Росії на Венеційській бієнале. Його передали президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та міністру культури Італії Алессандро Джулі.

Також президент Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти п’ятьох культурних діячів РФ, повʼязаних з російським павільйоном.

Серед них — Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року обіймає посаду комісара павільйону та представлятиме там Росію цього року. Вона є донькою Ніколая Волобуєва, генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій Ростех.

Водночас організатори стверджують, що не порушили жодних санкцій ЄС, дозволивши Росії повернутися на вистаку вперше з 2022 року.