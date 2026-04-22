ЄС скоротить фінансування Венеційської бієнале через участь Росії, а Латвія бойкотуватиме відкриття

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що ЄС скоротить фінансування Венеційської бієнале через повернення Росії на виставку . Водночас Латвія пропустить відкриття виставки.

Про це повідомляє Politico.

«Поки Росія бомбить музеї, руйнує церкви та прагне стерти українську культуру, їй не можна дозволяти виставляти свою власну. Повернення Росії на Венеційську бієнале є морально неправильним, і ЄС має намір скоротити її фінансування», — сказала Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

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Водночас Міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що бойкотуватиме відкриття Бієнале 9 травня, якщо Росія візьме в ньому участь. Вона ініціювала спільну заяву щодо виключення Росії з Венеційської бієнале. Її підписали 25 країн.

У своїй заяві Мінкульт Латвії зауважує, що дозвіл Росії на участь надасть «легітимність через велику європейську культурну платформу, що підтримується європейським фінансуванням».

Там попереджають, що люди, пов’язані з російським павільйоном, мають зв’язки з державними структурами та поширюють прокремлівські наративи.

Раніше 37 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію призупинити фінансування у розмірі двох мільйонів євро через участь Росії та розглянути обмежувальні заходи проти осіб, пов’язаних з російським павільйоном.

Євродепутати наголошували, що «довіра до Європейського Союзу буде підірвана», якщо він не перешкодить участі РФ.

Нещодавно в уряді Фінляндії повідомили, що їхні високопосадовці не відвідають виставку цього року, якщо організатори все-таки дозволять відкритися російському павільйону.

Крім цього, уряди 22 європейських країн підписали спільний протест проти участі Росії на Венеційській бієнале. Його передали президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та міністру культури Італії Алессандро Джулі.

Також президент Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти п’ятьох культурних діячів РФ, повʼязаних з російським павільйоном.

Серед них — Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року обіймає посаду комісара павільйону та представлятиме там Росію цього року. Вона є донькою Ніколая Волобуєва, генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій Ростех.

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Водночас організатори стверджують, що не порушили жодних санкцій ЄС, дозволивши Росії повернутися на вистаку вперше з 2022 року.