Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) ухвалило рішення припинити поточний грант у розмірі 2 мільйони євро для Фундації Бієнале через повернення Росії на виставку у 2026 році .

Про це пише Європейська правда з посиланням на речника Єврокомісії Тома Реньє.

Таке рішення ухвалили за результатами юридичної оцінки та рекомендації Єврокомісії.

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«Культурні заходи, що фінансуються за кошти європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів — цінностям, які не поважають у сучасній Росії», — цитує ЄП речника Єврокомісії.

Що відомо про Венеційську бієнале 2026

Венеційська бієнале триватиме з 9 травня до 22 листопада 2026 року.

Цьогоріч Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення відкриє свій національний павільйон. Проти цього рішення виступили уряди 22 європейських країн. Вони підписали спільний протест проти участі Росії на Венеційській бієнале, який передали президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та міністру культури Італії Алессандро Джулі.

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Водночас 37 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію призупинити фінансування в розмірі двох мільйонів євро через участь Росії та розглянути обмежувальні заходи проти осіб, пов’язаних з російським павільйоном.

Україна закликала Італію не видавати візи російським учасникам Бієнале. А міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що бойкотуватиме відкриття виставки 9 травня, якщо Росія візьме участь. Вона ініціювала спільну заяву щодо виключення Росії з Венеційської бієнале. Її підписали 25 країн.

Водночас в уряді Фінляндії повідомили, що їхні високопосадовці не відвідають виставку цього року, якщо організатори все-таки дозволять відкритися російському павільйону.

У відповідь журі Венеційської бієнале заявило, виключило Росію та Ізраїль з претендентів на головні нагороди та не відвідуватиме їхні павільйони. Але згодом у повному складі подало у відставку. Зрештою організатори виставки вирішили закрити російський павільйон на Венеційській бієнале від публіки.

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На початку липня Єврокомісія остаточно підтримала рішення про відкликання гранту у розмірі двох мільйонів євро, який виділили Венеційській бієнале на три роки.