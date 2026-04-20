Фінляндія обмежує участь у Венеційській бієнале-2026 через повернення Росії

Політичне керівництво Фінляндії не відвідає Венеційську бієнале цього року, якщо організатори все-таки дозволять відкритися російському павільйону. Раніше Єврокомісія пригрозила заморозити виділення 2 млн євро через участь РФ.

Про це повідомляє Art News.

16 квітня Міністерство культури Фінляндії оприлюднило заяву, у якій наголосило, що РФ не можна дозволити брати участь, доки триває агресивна війна в Україні.

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Попри те, що політичне керівництво країни не відвідає виставку, деякі держслужбовці все-таки приїдуть, щоб підтримати фінське мистецтво та культуру.

Нещодавно Виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) Єврокомісії надіслало президенту бієнале П'єтранджело Буттафуоко. У ньому сказано, що інституція розпочала процедуру заморожування або скасування фінансування, виділеного культурній установі.

Організаторам дали 30 днів, щоб уточнити свою позицію. Якщо рішення про участь Росії не буде змінене, бієнале ризикує втратити грант у розмірі двох мільйонів євро, передбачений до 2028 року.

Участь Росії в Венеційській бієнале 2026

3 березня представник РФ з питань міжнародних культурних обмінів Михайло Швидкой заявив, що російський павільйон на Венеційській бієнале відкриють у травні 2026 року — уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

4 березня повернення Росії підтвердили самі організаторки виставки. Вони заявили, що «бієнале у Венеції відкидає будь-яку форму виключення чи цензури культури та мистецтва».

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга та міністерка культури України Тетяна Бережна закликали організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо повернення РФ для участі у виставці. Вони наголосили, що Росія з 2014 року цілеспрямовано знищує об'єкти культурної спадщини України, порушуючи і норми міжнародного гуманітарного права, і положення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Повернення РФ на Венеційську бієнале засудила і Литва. «Рішення Венеційської бієнале розстелити червоний килим перед темною культурною дипломатією Росії є огидним», — заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Кястутіс Будріс.

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Уряди 22 європейських країн підписали спільний протест проти участі Росії на Венеційській бієнале. Його передали президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та міністру культури Італії Алессандро Джулі.

Мінкульт Італії заявив, що участь Росії в експозиції була повністю автономним рішенням Фундації Бієнале, попри протилежну позицію уряду країни.

Венеційська бієнале передала Міністерству культури Італії усю запитувану інформацію щодо участі Росії у виставці. Там заявили, що «жодних порушень правил не було, а санкції проти РФ були повністю дотримані».