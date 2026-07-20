У кінотеатрі Жовтень покажуть стрічку Вавилон ХХ Івана Миколайчука

29 липня в столичному кінотеатрі Жовтень покажуть стрічку Вавилон ХХ, яка свого часу стала режисерським дебютом Івана Миколайчука.

До 95-річчя кінотеатру, в рамках програми Жовтень 95 в завершенні кожного місяця протягом року команда кінотеатру транслює на великому екрані стрічки, які ставали знаковими для Жовтеня кожного десятиріччя від заснування.

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У липні на великих екранах покажуть стрічку 1979 року Вавилон ХХ. Режисер, сценарист та один з акторів фільму Іван Миколайчук створив його за мотивами роману Лебедина зграя Василя Земляка.

«Фільм став унікальним прикладом народно-романтичної кінобувальщини та зберіг свій особливий дух попри цензуру, редактуру та вирізані сцени. Вавилон ХХ сьогодні — це голос живої традиції, що здатна пробудити пам’ять», — зазначила команда кінотеатру Жовтень.

Сюжет. На дворі 1920-ті роки. Сільський «філософ» Фабіан водить дружбу з цапом і спостерігає за смішним та водночас трагічним життям подільського села Вавилон. У Верхньому та Нижньому Вавилонах наче вже панує радянська влада, але зміни у традиційному укладі відбуваються аж надто повільно. У красуні Мальви помирає чоловік, брати-«бобилі» мріють відшукати скарб, а моряк Синиця починає розбудову першого комуністичного осередку. Усі усвідомлюють, що старий патріархальний та новий колгоспний уклади зіткнуться, і маленькі побутові вавилонські трагедії обернуться однією великою.

Фото: dovzhenkocentre.org

За словами представників кінотеатру, глядачам варто відвідати показ з декількох причин:

Історичний та культурний контекст: один із небагатьох фільмів в українській кіноісторії, який прямо вплинув на сучасну українську культуру — від скітів гурту ТНМК до назви революційного кінооб'єднання Вавилон'13.

Феномен Миколайчука та унікальна кіномова: Іван Миколайчук виступив мультиінструменталістом, створивши химерний трагіфарс, який наново відкриває етнографічно-політеїстичну поетику та м’яко з неї глузує. Стрічка вражає поліфонічністю, акторським ансамблем (Таїсія Литвиненко, Лесь Сердюк, Борислав Брондуков, Любов Поліщук) та потужними сценами, де життя перемагає смерть.

Коментарі від експертів: традиційно глядачі будуть дивитися кіно разом із фахівцями Довженко-Центру, які допоможуть зануритися в контекст створення стрічки.

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29 липня, в середу, в залі Кіноман о 19:00 — збір гостей. О 19:30 на глядачів очікуватиме вступне слово від Станіслава Битюцького, режисера, кінознавця, керівника науково-програмного відділу Довженко-Центру та куратора фестивалю Київський тиждень критики. О 19:45 початок сеансу.