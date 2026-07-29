Музеї Херсона та Дніпра потрапили до рейтингу 25 найвпливовіших музеїв світу за версією MuseumWeek 2026

Херсонський художній музей імені Шовкуненка та Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького потрапили у рейтинг 25 найвпливовіших музеїв світу за версією всесвітнього фестивалю для закладів культури MuseumWeek 2026.

Про це повідомили представники Херсонського художнього музею.

Зазначається, що за місце в рейтингу найактивніших та найвпливовіших GLAM-інституцій [в контексті MuseumWeek означає: Galleries (галереї), Libraries (бібліотеки), Archives (архіви) та Museums (музеї)] змагалися понад 700 учасників. Серед них обрали лише 83 культурні установи.

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Рейтинг враховує здатність мобілізувати аудиторію, поширювати культурний контент і залучати людей до розмов про мистецтво. Херсонський художній музей імені Шовкуненка посів 24 місце. В минулому році заклад також потрапив до цього рейтингу та посів 83 місце серед 152 установ.

Фото: museum-week.org

«Це неймовірний результат для українського музею в складних умовах. Для порівняння: ми обійшли чимало відомих європейських і світових інституцій <…> [Музей — ред.] демонструє стійкість та силу української культурної дипломатії навіть під час війни. Музей активно розповідає світу про свою унікальну колекцію, історію її пограбування під час окупації, роботу над поверненням викрадених цінностей та спільні проєкти з українськими музеями та іншими установами» — зазначили представники музею.

Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького посів четверте місце в рейтингу найвпливовіших музеїв світу за версією MuseumWeek 2026, з чим колег привітали представники Херсонського художнього музею. Загалом до цьогорічного рейтингу GLAM потрапили лише два українські музеї.

Фото: museum-week.org

MuseumWeek — це всесвітній фестиваль для закладів культури, заснований у Франції в 2014 році за ініціативи провідних паризьких музеїв (зокрема Лувру та Центру Помпіду). З 2016 року ініціатива проходить за підтримки ЮНЕСКО. Цьогоріч Музейний тиждень проходив з 1 по 7 червня під гаслом «Інтелект, музеї, майбутнє».