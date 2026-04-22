Результатами дослідження у Facebook поділилася міністерка культури і віце прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна.

Вона зазначила, що українці зараз виборюють свій власний культурний простір, і тим не менш значна частина українців продовжує споживати російський контент. Вона вважає, що причиною тому дефіцит відповідного українського контенту.

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Згідно з дослідженням 51% українців відповіли, що значно більше споживають контент українською мовою, 14% відзначили, що частково перейшли на нього за останній чотири роки. Водночас понад дві третини, 71%, продовжують споживати російськомовний контент, майже чверть з них роблять це щодня. Серед підлітків 59% споживаються російськомовний контент щонайменше раз на місяць.

Бережна вважає, що причиною таких цифр є дефіцит українського контенту, зокрема дитячого та розважального.

Вона зауважує, що дослідження показало, що українці хочуть споживати українське, але обирають те, що доступніше, і те, що звикли дивитись: чого більше у просторі і що підкидають алгоритми.

«У цих умовах контент стає інструментом впливу — росія системно використовує його як частину інформаційної війни і інвестує в це мільярди доларів», — зазначила вона.

Ключовою метою для виправлення ситуацію вона визначає посилення українського контенту і зниження впливу російського продукту.

Вона також наголосила на державному проєкті Тисячовесна за ініціативою Володимира Зеленського, згідно із якою на виробництво українського контенту буде спрямоване 4 млрд гривень. Програма охоплює 7 категорій: від кіно і серіалів до анімації, музики і контенту для соціальних мереж.