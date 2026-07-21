Вдарили по центру міста. Внаслідок атаки бізпілотника РФ постраждав Національний університет Чернігівський колегіум

У вівторок, 21 липня, російський ударний безпілотник поцілив по центру Чернігова . Внаслідок атаки постраждав головний корпус Національного університету Чернігівський колегіум.

Про це повідомляє чернігівське видання Чеline, вранці 21 липня росіяни поцілили ударним БПЛА по адміністративній будівлі в центральній частині міста. Внаслідок цього удару у ній виникла пожежа.

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Через ударну хвилю пошкоджень зазнав головний корпус Національного університету Чернігівський колегіум, що знаходиться неподалік.

У навчальному закладі пошкоджені вікна, двері, а також приміщення, які розташовані поблизу епіцентру вибуху. Наразі триває обстеження будівлі.

Внаслідок цієї ранкової атаки на місто 76-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

Удари по українській освіті / Інфографіка: NV

Нагадаємо, внаслідок нічного масованого удару по Києву 19 липня у друкарні Конві, в яку поцілила балістична ракета, знищено 250 тисяч готових підручників для дев’ятого класу, а також 350 тисяч заготовок книг.