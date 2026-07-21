Вдарили по центру міста. Внаслідок атаки бізпілотника РФ постраждав Національний університет Чернігівський колегіум

21 липня, 12:30
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Постраждав Національний університет Чернігівський колегіум (Фото: Челайн/Facebook)

Постраждав Національний університет Чернігівський колегіум (Фото: Челайн/Facebook)

У вівторок, 21 липня, російський ударний безпілотник поцілив по центру Чернігова. Внаслідок атаки постраждав головний корпус Національного університету Чернігівський колегіум.

Про це повідомляє чернігівське видання Чеline, вранці 21 липня росіяни поцілили ударним БПЛА по адміністративній будівлі в центральній частині міста. Внаслідок цього удару у ній виникла пожежа.

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Через ударну хвилю пошкоджень зазнав головний корпус Національного університету Чернігівський колегіум, що знаходиться неподалік.

У навчальному закладі пошкоджені вікна, двері, а також приміщення, які розташовані поблизу епіцентру вибуху. Наразі триває обстеження будівлі.

https://www.facebook.com/reel/2140182103224079

Внаслідок цієї ранкової атаки на місто 76-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

Удари по українській освіті (Фото: NV)
Удари по українській освіті / Інфографіка: NV

Нагадаємо, внаслідок нічного масованого удару по Києву 19 липня у друкарні Конві, в яку поцілила балістична ракета, знищено 250 тисяч готових підручників для дев’ятого класу, а також 350 тисяч заготовок книг.

Редактор: Юлія Найденко

Теги:   Чернігів

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