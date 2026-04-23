До 40-річчя з прем'єри. В українські кінотеатри повернеться культовий Топ Ган

З 13 травня в український прокат повертається культовий Топ Ган 2006 року, а також його продовження Топ Ган: Меверік 2022 року. Покази відбудуться рамках 40-річчя франшизи.

Протягом лише одного тижня з 13 травня на великих екранах можна буде побачити одразу дві стрічки франшизи про пригоди Піта Меверіка Мітчелла — власне Топ Ган та його продовження Топ Ган: Меверік. В Україні покази відбудуться одночасно з усім світом.

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Про повернення стрічок у прокат повідомив у себе в Instagram сам Том Круз. Він поділився яскравими моментами з культового фільму та його сиквелу і написав:

«Якщо ви відчуваєте цю потребу… Два фільми. Один великий екран».

Повторний реліз відбувається на тлі планів створення третьої частини франшизи, які нещодавно підтвердила студія Paramount під час CinemaCon.

Раніше видання Deadline повідомляло, що робота над триквелом уже триває: сценарій знову пише Ерен Крюгер, який працював над Меверіком. Очікується також повернення Майлза Теллера (лейтенант Бредлі Рустер Бредшоу) та Ґлена Пауелла (Джейк Генґмен Сересін).



«Ми знайшли спосіб зробити це не лише масштабніше, а й глибше з точки зору самої ідеї. У центрі — справжня екзистенційна криза Меверіка, яка значно більша за нього самого», — ще минулого червня розповідав режисер Меверіка Джозеф Косінскі в коментарі GQ про майбутню третю частину.