Тиша, Молодість і режисерський дебют. Інтервʼю з актором Павлом Шпегуном, чий перший фільм здобув відзнаку Венеційського кінофестивалю

У Києві 26 жовтня відбувся показ стрічки Тиша , яка здобула відзнаку на Венеційському кінофестивалі. NV поспілкувався із режисером Павлом Шпегуном у день української премʼєри його фільму.

Премʼєрний показ фільму Тиша, який є режисерським дебютом актора Павла Шпегуна, відбувся у рамках міжнародної конкурсної програми короткометражних фільмів ювілейного кінофестивалю Молодість.

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Тиша — психологічна драма про молодого стендап-коміка Луку, який після невдалого виступу знайомиться в барі із загадковою дівчиною. Проводячи ніч разом, герої говорять про самотність, біль і втрати, однак намагаються зберігати емоційну дистанцію. Коли всі слова закінчуються, між ними настає тиша.

Кадр із фільму Тиша / Фото: Зображення надане NV

У Жовтні, де разом із іншими стрічками-конкурсантами мають показувати Тишу, за кілька хвилин до початку сеансу зникає світло. Гості, члени журі та учасники фестивалю вмикають ліхтарики в очікуванні, коли кінотеатр перемкнуть на живлення від генератора. За мить Жовтень стає одним із небагатьох світлих острівців серед навколишньої темряви, яка огортає Поділ.

Ми зустрілись із Павлом Шпегуном біля кінотеатру Жовтень незадовго до української премʼєри його першої стрічки як режисера. У вересні на Венеційському міжнародному кінофестивалі відбулась світова премʼєра його Тиші. Дебютний фільм режисера отримав престижну відзнаку Airone della Laguna.

Розмова відбувалась під звук повітряної тривоги: у Києві оголосили жовтий рівень загрози через реактивні шахеди. За словами Павла, це реалії, які ніколи не зрозуміти іноземцям, але це і притягує їхню цікавість до ситуації в Україні.

Символічно, та саме під час української Тиші пізніше показ перерве ще червона повітряна тривога — загроза балістики. За хвилину пролунає відбій, а потім знову сигнал тривоги і так 6 разів поспіль. Система оповіщення дала збій.

«Це ви зняли? — запитує у режисера один із глядачів, — Так кажіть, що буде далі, бо ці тривоги не дають додивитись!» — жартує чоловік.

«Тиша може врятувати життя», — каже один із персонажів стрічки, коли люди повертаються у зал, а сеанс відновлюють…

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— Павле, після успіху на Венеційському кінофестивалі Ви привезли Тишу до українського глядача на Молодість. Чи інакше Ви переживаєте показ фільму вдома, ніж за кордоном? Чи хвилюєтеся більше, коли показуєте свій дебютний фільм удома?

— Трохи так. Бо у Венеції сталась прем'єра, там було дуже багато іноземців. Там моя команда вперше побачила фільм на великому екрані. Сьогодні — це вже трохи інша для мене подія, яка несе інші відчуття.

Зараз це більше домашнє відчуття, так ніби я покликав друзів додому подивитися фільм, який дуже довго тримав у таємниці. А тепер цікаво дізнатися, що вони скажуть. Тому, справді, трохи інші відчуття та очікування. Але вони такі ж теплі, як і була сама прем'єра у Венеції.

І Молодість — це неймовірний фестиваль, один із найстаріших в Україні. Це честь для мене бути тут. Я сам актор, але зараз багато займаюсь режисурою, мене просто потягнуло туди… Ось зараз я пишу повний метр. Молодість — це завжди нагадування про ті часи, коли ти ходив сюди, щоб подивитись фільми. А зараз я сам є частиною цього процесу. Це честь для мене і щастя.

Павло Шпегун разом із акторкою Іолантою Богдюн, яка виконала одну з головних ролей у Тиші, на прем'єрі фільму на кінофестивалі Молодість / Фото: Молодість

— Як виникла ідея Тиші? Що стало поштовхом до цієї історії та, можливо, і Вашим стимулом перейти за кадр, у роль режисера?

— Натхнення на фільм черпалося із реальних історій мого життя, багато діалогів, описаних і списаних із реальних зустрічей. Деякі деталі персонажки, яку зіграла Іоланта Богдюн, списані із реальної військової Вікторії Квітки Бобрової. Тому це історія, яку я дуже хотів написати і вклав туди свій досвід.

Я пишу багато сценаріїв, просто нічого якось не доводив до кінця, а в якийсь момент виникла ідея для Тиші. Я вирішив, що хочу спробувати це зняти.

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Кадр із фільму Тиша / Фото: Зображення надане NV

Натхнення на режисуру мені дали мої студенти, яким я викладаю у Карпенка. Я коли бачу, як щось вдається моїм студентам, то розумію, що можу їм дати. Саме через це я знайшов у собі сили зняти фільм, знайшов неймовірних продюсерів Яценків, я їм безмежно вдячний. Ось так і рухається тепер моя кар'єра, що я — актор-режисер.

— А що подобається більше — зніматися чи знімати?

— Ааа (сміється), це складне запитання. Це різні відчуття. Це як дивитися улюблену футбольну команду, за яку ти вболіваєш, — оце більше таке режисерське відчуття. А грати за неї - це більш акторське відчуття.

— Чи хочеться якось влізти більше у процес — підказати акторам, показати, як треба?

— Хочеться, але найкраще — це, коли ти довіряєш акторам, які виконують те, що ти просиш. При цьому вони все одно люди, вони все одно персонажі, вони персони, у яких є свій світогляд і фантазія, і вони її розкривають у самому кадрі.

— Головний герой Тиші — стендап-комік. Чому для цієї історії Ви обрали людину саме з такою професією?

— Це, на мою думку, найкраща професія, щоб показати зріз часу. Стендап-комік дуже наближений до театральної постановки у тому сенсі, що ця людина виходить перед людьми і намагається їх розсмішити. А ще — театр вічний і гумор вічний. Гумор почався з наскельного живопису… Тому через такий пласт, через таку професію легше показати людину, яка переживає.

— Чи є у фільмі деталь або момент, який для Вас по-особливому важливий?

— Для мене там є дуже багато таких деталей. Фільм частково заснований на реальних подіях. Діалоги, які є у фільмі, — реальні. Це розмови із друзями, знайомими… Історія про дівчину із тату дракона на спині — це правдива історія.

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Кадр із фільму Тиша / Фото: Зображення надане NV

— Чи важко сьогодні знімати кіно про український досвід так, щоб воно було зрозумілим і людям за кордоном? Чи почули вони нашу Тишу? Як достукатись до іноземного глядача?

— Здається, що почули. У Венеції просто так нагород не роздають (Сміється). Мені здається, що це найкращий шлях достукатися до них. Не через автоматні черги, а через переживання наші з вами — того, що зараз прозвучала тривога… Ми зараз з Вами стоїмо тут, летять шахеди, а ми підемо дивитись кіно. Саме це їх лякає і саме це їм цікаво. Завжди цікаво те, що ти ніколи не зрозумієш. І дай Боже, їм цього ніколи не зрозуміти.

Кадр із фільму Тиша / Фото: Зображення надане NV

— Яку історію Вам хочеться розповісти наступною? Чи є у планах повний метр?

— Не можу спойлерити, але я уже почав її писати. Це повний метр, це дуже експериментальне кіно. Воно буде теж дуже особистим і в той же момент воно буде дуже дієве. У ньому я також буду намагатися показати наше життя… Відкрию секрет, — через призму театру під час війни.

— Де і коли українці зможуть подивитися Тишу ще, окрім Молодості? Можливо, на стримінгових платформах?..

— Я насправді поки не знаю. Фестивальна історія продовжується. Тиша далі їде на Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі, там він буде в основній конкурсній програмі. Коли закінчиться фестивальна історія, тоді, я думаю, фільм з’явиться на якихось платформах. Бо мої батьки не змогли сьогодні прийти, моя бабуся не змогла теж, а я хочу, щоб вони подивилися фільм.

Кадр із фільму Тиша / Фото: Зображення надане NV

Після показу Павло каже, що завжди мріяв, щоб його прем'єра пройшла у Маріуполі, але «на жаль, цього не сталося і не станеться». Шпегун родом із цього міста. Глянувши у зал, він каже, що Жовтень багато у чому нагадує йому улюблений кінотеатр у Маріуполі під назвою Перемога.

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Головні ролі у фільмі Тиша виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн. Продюсували стрічку Анна Яценко, Володимир Яценко, Інна Ласточкіна та Павло Шпегун.