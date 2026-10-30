До 100-річчя від дня заснування. Зеленський відзначив працівників театру Лесі Українки державними нагородами

Президент Зеленський підписав указ про нагородження 16 працівників Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки державними нагородами з нагоди 100-річчя від заснування закладу.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Звання Народний артист України отримали актори Євген Лунченко, Андрій Пономаренко та Олена Сілантьєва.

Діна Андрійчук, Ольга Гришина, Ірина Дорошевська, Альберт Малик, Кирило Парастаєв та Аліса Тункевич-Нікітіна отримали звання Заслужених артистів України

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Режисерка-постановниця Ольга Гаврилюк здобула звання Заслуженої діячки мистецтв України.

Ще восьмеро працівників театру — Юрій Бондаренко, Нонна Грицюк, Андрій Дуберчак, Вадим Нікітін, Алла Муравська та Олександр Ратушний — стали Заслуженими працівниками культури України.

Усі почесні звання присвоїли за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, високу професійну майстерність, багаторічну плідну творчу діяльність.

Театр імені Лесі Українки розташований у приміщенні колишнього театру Бергоньє на вулиці Богдана Хмельницького, 5 в Києві.

Ім'я Лесі Українки заклад отримав у 1941 році після успішної постановки Камінного господаря режисером Костянтином Хохловим.

До 2022 року в назві зазначалося, що він є театром «російської драми». Але через російське повномасштабне вторгнення колектив театру вирішив прибрати з назви ці слова. Після липня 2022 року всі вистави театру переклали й відбуваються українською мовою.

Серед найвідоміших вистав — Дерева помирають стоячи, Казка про Моніку, Бульвар Сан-Сет тощо.