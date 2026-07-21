Добре знає проєкт зсередини. Максим Оробець став першим суддею нового сезону шоу Танцюють всі - що про нього відомо

Представники онлайн-кінотеатру SWEET.TV представини першого суддю шоу Танцюють всі, яке повернеться на екрани після 10-річної паузи. Ним став Максим Оробець, який і сам колись був учасником проєкту.

За словами команди шоу, глядачі побачать повний перезапуск з новини ведучими та суддями, а проєкт — в першу чергу про те, як люди з абсолютно різним досвідом, стилем та бекграундом збираються на одному майданчику, щоб говорити однією мовою — мовою танцю.

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Представники Танцюють всі зазначили, що перший суддя — Максим Оробець — людина, яка добре знає проєкт зсередини, адже у свій час він був одним з перших учасників шоу. Зараз Максим — чемпіон світу з хіп-хопу та один із найтитулованіших стріт-танцівників Східної Європи.

Переможець понад 500 танцювальних батлів, засновник танцювальних шкіл та ключових street dance платформ країни, допомагатиме відкривати нові імена української танцювальної індустрії.

«Для мене це був сильний початок і це переродження легендарного шоу стане сильним початком для багатьох танцівників. Я пройшов усі ланки індустрії: танцівника, педагога, хореографа і організатором найбільших танцювальних заходів. Тож моя суперсила — бачити ще прихований і не до кінця розкритий талант. Тому у нас засяють багато зірочок. Я можу їх побачити.

Шоу — це той момент, де тебе дійсно розкривають як особистість. І це дуже класна можливість закохати усю країну в свій талант. У нас дуже величезна кількість неймовірних особистостей, які заслуговують, щоб про них знали", — розповів суддя та тренер шоу Максим Оробець.

Фото: Надано командою шоу

Новий сезон Танцюють всі створюється у партнерстві з Superhumans Center. Однією з ключових цінностей проєкту стане підтримка інклюзивності та відкриття нових можливостей для талановитих людей незалежно від життєвих обставин. Команда запрошує до участі тих, хто поєднує талант, пристрасть та унікальний стиль без обмежень. Кастинг нового сезону уже відкрито. Учасники шоу змагатимуться за головний приз 500 тисяч гривень.