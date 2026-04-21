У квітні вийде перша документальна true crime програма про резонансні кримінальні справи України

21 квітня, 15:33
Ведучим true crime проєкту буде Андрій Данілевич (Фото: Скріншот відео YouTube SWEET. TV/Український true-crome-проєкт про злочини, що досі лякають)

Ведучим true crime проєкту буде Андрій Данілевич (Фото: Скріншот відео YouTube SWEET. TV/Український true-crome-проєкт про злочини, що досі лякають)

27 квітня SWEET.TV покаже прем'єру першого українського true crime-проєкту розслідування з Андрієм Данілевичем, в якому будуть досліджувати найрезонансніші злочини часів незалежності України.

У центрі кожної серії документального true crime проєкту розповідатиметься не лише про сам злочин, а й причини, які до нього призвели, висвітлюватиметься хід розслідування та механіка викриття злочинця.

Реклама

«Ми не просто розповідаємо про злочини — ми намагаємося зрозуміти і розслідувати, що стоїть за ними, ставимо ті питання, які інші не наважувалися озвучувати. У кожній історії є людський біль, складні рішення і питання, на які не завжди є однозначні відповіді. Цей проєкт — про пошук правди, навіть коли вона незручна або шокує», — пояснив ведучий Андрій Данілевич.

Надано авторами проєкту
Фото: Надано авторами проєкту

«True crime сьогодні — один із найпопулярніших жанрів у світі. Його феномен у поєднанні реальних історій, сильної драматургії та глибокого суспільного запиту на справедливість. Ми створюємо сучасний український контент, який відповідає глобальним трендам, і для нас важливо запускати формати, що вже довели свою актуальність у світі», — зазначила маркетинг-директорка SWEET.TV Марина Русак.

https://www.youtube.com/watch?v=TM9RSEn7ROo
Читайте також:
Танцюють всі, Фабрика зірок, Вгадай мелодію. На українські екрани повернуться культові телешоу

Прем'єрний випуск, який вийде 27 квітня, розповість історію серійного вбивці Юрія Кузьменка, відомого як Елвіс, який зізнався у вбивстві понад 200 жінок на Київщині. У проєкті зібрали свідчення очевидців, коментарі родичів жертв та нові деталі цієї резонансної справи.

Нові епізоди будуть виходити щопонеділка на SWEET.TV.

«Ми не шукаємо сенсації. Ми шукаємо правду, яку хтось хотів приховати, бо версія слідства — це не завжди фінал історії. І там, де для когось усе вже завершено, ми свідомо ставимо нові запитання, говоримо з тими, кого не почули» , — прокоментувала керівниця проєкту Наталія Дерев’янко.

Читайте також:
«У серіалі немає обмежень». Вийшов український детективний трилер Тиха Нава
Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   sweet.tv

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies