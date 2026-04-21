У квітні вийде перша документальна true crime програма про резонансні кримінальні справи України

У центрі кожної серії документального true crime проєкту розповідатиметься не лише про сам злочин, а й причини, які до нього призвели, висвітлюватиметься хід розслідування та механіка викриття злочинця.

Реклама

«Ми не просто розповідаємо про злочини — ми намагаємося зрозуміти і розслідувати, що стоїть за ними, ставимо ті питання, які інші не наважувалися озвучувати. У кожній історії є людський біль, складні рішення і питання, на які не завжди є однозначні відповіді. Цей проєкт — про пошук правди, навіть коли вона незручна або шокує», — пояснив ведучий Андрій Данілевич.

Фото: Надано авторами проєкту

«True crime сьогодні — один із найпопулярніших жанрів у світі. Його феномен у поєднанні реальних історій, сильної драматургії та глибокого суспільного запиту на справедливість. Ми створюємо сучасний український контент, який відповідає глобальним трендам, і для нас важливо запускати формати, що вже довели свою актуальність у світі», — зазначила маркетинг-директорка SWEET.TV Марина Русак.

Прем'єрний випуск, який вийде 27 квітня, розповість історію серійного вбивці Юрія Кузьменка, відомого як Елвіс, який зізнався у вбивстві понад 200 жінок на Київщині. У проєкті зібрали свідчення очевидців, коментарі родичів жертв та нові деталі цієї резонансної справи.

Нові епізоди будуть виходити щопонеділка на SWEET.TV.

«Ми не шукаємо сенсації. Ми шукаємо правду, яку хтось хотів приховати, бо версія слідства — це не завжди фінал історії. І там, де для когось усе вже завершено, ми свідомо ставимо нові запитання, говоримо з тими, кого не почули» , — прокоментувала керівниця проєкту Наталія Дерев’янко.