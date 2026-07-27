Скульптуру Олексія Сая Фенікс із Burning Man встановили перед будівлею МЗС України

У Києві перед будівлею Міністерства закордонних справ України встановили скульптуру Фенікс українського художника Олексія Сая, створену для Burning Man. Інсталяція символізує стійкість українців та здатність трансформуватися.

Фенікс — це восьмиметрова сталева скульптура у формі птаха, що символічно відсилає до українського тризуба. Під час презентації роботи на події незалежного мистецтва Burning Man 2023 року її було обшито дерев’яним коробом — схожим на захисні конструкції, якими в Україні від російських ракет закривають пам’ятники. Українська команда підпалила короб — так із вогню постав металевий Фенікс як метафора української реальності.

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Фото: Надано пресслужбою

Фото: Надано пресслужбою

Проєкт реалізовано конструкторським бюро Майстерня чудес під керівництвом Міті Зінов'єва за підтримки американського благодійного фонду UA Resistance Foundation. Візуальну концепцію скульптури створили Олексій Сай спільно з Богданою Косміною за ініціативи Віталія Дейнеги.

«Працюючи над Феніксом, ми прагнули ввести міжнародну спільноту в контекст того, що відбувається в Україні. Показати нашу силу, а не наш біль, зокрема через мистецтво. У пустелі ця скульптура збирала навколо себе людей, гіпнотизувала й змушувала іноземців відчувати нашу стійкість. Тепер її місце в Києві. Так ми нагадуємо кожному й самим собі, що проходимо крізь вогонь і зберігаємо себе», — наголосив Мітя Зінов'єв, керівник.

Фото: Надано пресслужбою

«Поява Фенікса під стінами МЗС — символічна та важлива. Скульптура буде нагадувати, зокрема іноземним гостям, про українську волю, стійкість та незламність. Україна вистояла попри все, а ворог не зміг досягти жодної стратегічної цілі своєї агресії. Ми не лише вижили, але й стали сильнішими. Сьогодні наша держава є безпековим партнером та контриб’ютором з унікальним досвідом. Метафора Фенікс символізує українське диво ХХІ століття», — підкреслив очільник МЗС Андрій Сибіга.