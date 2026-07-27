Скульптуру Олексія Сая Фенікс із Burning Man встановили перед будівлею МЗС України
Скульптура Фенікс з Burning Man перед будівлею МЗС України (Фото: Надано пресслужбою)
У Києві перед будівлею Міністерства закордонних справ України встановили скульптуру Фенікс українського художника Олексія Сая, створену для Burning Man. Інсталяція символізує стійкість українців та здатність трансформуватися.
Фенікс — це восьмиметрова сталева скульптура у формі птаха, що символічно відсилає до українського тризуба. Під час презентації роботи на події незалежного мистецтва Burning Man 2023 року її було обшито дерев’яним коробом — схожим на захисні конструкції, якими в Україні від російських ракет закривають пам’ятники. Українська команда підпалила короб — так із вогню постав металевий Фенікс як метафора української реальності.
Проєкт реалізовано конструкторським бюро Майстерня чудес під керівництвом Міті Зінов'єва за підтримки американського благодійного фонду UA Resistance Foundation. Візуальну концепцію скульптури створили Олексій Сай спільно з Богданою Косміною за ініціативи Віталія Дейнеги.
«Працюючи над Феніксом, ми прагнули ввести міжнародну спільноту в контекст того, що відбувається в Україні. Показати нашу силу, а не наш біль, зокрема через мистецтво. У пустелі ця скульптура збирала навколо себе людей, гіпнотизувала й змушувала іноземців відчувати нашу стійкість. Тепер її місце в Києві. Так ми нагадуємо кожному й самим собі, що проходимо крізь вогонь і зберігаємо себе», — наголосив Мітя Зінов'єв, керівник.
«Поява Фенікса під стінами МЗС — символічна та важлива. Скульптура буде нагадувати, зокрема іноземним гостям, про українську волю, стійкість та незламність. Україна вистояла попри все, а ворог не зміг досягти жодної стратегічної цілі своєї агресії. Ми не лише вижили, але й стали сильнішими. Сьогодні наша держава є безпековим партнером та контриб’ютором з унікальним досвідом. Метафора Фенікс символізує українське диво ХХІ століття», — підкреслив очільник МЗС Андрій Сибіга.