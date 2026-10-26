Вся родина в зборі. Вийшов трейлер української комедії Скажене Різдво

Представлений офіційний трейлер і постер української різдвяної комедії Скажене Різдво . Це четвертий фільм із комедійної кінофраншизи про «скажену» родину Василя Середюка. Цього разу родина збирається разом на Різдво.

Наприкінці листопада в прокат виходить сімейна комедія Скажене Різдво. За сюжетом на свято за одним столом зберуться одразу три покоління Середюків, адже в родині вже підростає поповнення — син Каті та Франсуа й діти Захара та Ради. Також до Яблунівки вперше завітають французькі свати Середюка — подружжя Обамеянг — і ромська баронеса — мама Ради.

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Кадр з фільму Скажене Різдво / Фото: FILM UA

Між виходом третьої та нової частини історії про Василя Середюка і його родину пройшло вже п’ять років.

«Усі встигли скучити за персонажами „скаженої“ франшизи. Тож ми створили комедію про Різдво, у якій глядачі знову разом із героями проживуть безліч кумедних ситуацій. Але за всіма цими пригодами — нагадування про найважливіше: родинне тепло, любов і традиції, які нас об'єднують», — поділився продюсер фільму Юрій Горбунов.

На глядачів також очікує саундтрек у виконанні POSITIFF і Lida Lee, які об'єдналися у дует спеціально для фільму. Фрагмент пісні можна почути у трейлері, а на його повноцінну прем'єру разом із кліпом очікують 20 листопада. А головним партнером стрічки стала Укрзалізниця.

У новій комедії до своїх ролей повернулися улюблені актори франшизи: Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Катерина Кузнецова, Катаріна Файн, В’ячеслав Хостікоєв. Серед нових облич: Нінель Наточа, Каріна Барба, Бернард Бомба. У епізодичних ролях глядачі також побачать POSITIFF, Lida Lee, Fahot (Олег Михайлюта), Бампера та Суса й Гарика Корогодського.

Кадр із фільму Скажене Різдво / Фото: FILM UA

Попередні три стрічки «скаженого» всесвіту — Скажене весілля 1, 2, 3 виходили в прокат у 2018, 2019 та 2021 роках. Разом вони зібрали в українському прокаті понад 125 млн гривень, а перші дві частини входять до топ-10 найкасовіших українських фільмів усіх часів.

Фільм Скажене Різдо вийде в прокат 27 листопада.