Цієї осені на телеканалі ICTV2 відбудеться прем'єра нового українського медичного серіалу Швидкарі, в якому зіграють Віктор Жданов, Анастасія Цимбалару та інші.

27 липня відзначається День медичного працівника та працівниці. До цієї дати команда телеканалу показала перші кадри майбутнього серіалу. «Цей ролик — подяка всім, хто щодня виїжджає на виклики та рятує людські життя», — йдеться в пресрелізі.

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Швидкарі — це серіал про бригади екстреної медичної допомоги, їхню щоденну роботу, непрості рішення, командну підтримку та людські історії, що змінюють і медиків, і пацієнтів.

12-серійна історія розгортається навколо незвичайного експерименту в столиці. Фронтовий парамедик Макс Коваленко (Юрій Вихованець) прагне впровадити нову, ефективнішу систему реагування на виклики, а саме парамедичну. Він переконаний, що сучасна система роботи парамедиків допоможе рятувати людей швидше та ефективніше. Щоб це довести, Макс пропонує незвичне професійне змагання між двома бригадами екстреної медичної допомоги. Його головним суперником стає досвідчений лікар Анатолій Савчук (Віктор Жданов), який багато років працює за принципами «старої школи».

Фото: Надано командою серіалу

Фото: Надано командою серіалу

«Наш серіал про людей, які не проходять повз чужу біду. Це зіткнення двох поколінь та різних поглядів на медицину. У нас немає добрих чи поганих персонажів. Обидва герої щиро хочуть допомагати людям, просто мають різні підходи до роботи», — розповідає креативна продюсерка серіалу Ольга Хавжу.

Глядач побачить не лише виїзди та складні професійні виклики, а й те, що залишається за дверима карети швидкої: дружбу, суперечки, кохання й людські історії, які змінюють і медиків, і пацієнтів. Поряд із боротьбою за життя герої зіткнуться й з небезпечними кримінальними викликами, що випробують їхню сміливість і принципи.

У ролях: Юрій Вихованець, Віктор Жданов, Анастасія Цимбалару, Сергій Кисіль, Юлія Амелькіна, Сергій Кияшко, Світлана Штанько, Олег Шушпанніков, Вадим Лисяний, Мирослава Літвинська та інші.

Дату прем'єри оголосять незабаром.