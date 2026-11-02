За 108 тисяч гривень в сумі. Курган & Agregat розіграли на аукціоні примірники нової книги Ілларіона Павлюка

Гурт Курган & Agregat розіграв два перші примірники нової книги Ілларіона Павлюка Щось не так з Елайзою під час концерту у Житомирі 1 листопада.

Про це з місця події повідомила артдиректорка Оксана Гаджій, пише Читомо.

Загалом для благодійних аукціонів на концертах виготовили 30 примірників книжки Щось не так з Елайзою, кожен із яких має індивідуальний номер.

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Перший примірник продали за 58 тисяч гривень, другий — за 50 тисяч (108 тисяч гривень в сумі).

Щось не так з Елайзою ще не надійшла у відкритий продаж, а видавництво Видавництво Старого Лева, з яким співпрацює Ілларіон Павлюк, офіційно не анонсувало вихід книги. Наразі лише перейменували Instagram-сторінку, що раніше була присвячена попередньому роману автора — Книга Еміля.

Фото: Читомо

У вересні 2026 року Ілларіон Павлюк розповів, що готує новий науково-фантастичний роман, який має вийти восени.

Нагадаємо, у липні Павлюк отримав орден Данила Галицького з нагоди Дня Української Державності.

Що відомо про Іларіона Павлюка

До березня 2021 року Ілларіон Павлюк був співвласником продакшн-компанії Ivory Films, що займається виробництвом різноманітного телевізійного контенту, і продюсером програми Говорить Україна на телеканалі Україна.

У 2018 році він написав книгу Білий попіл у стилі нуар. До цього тривалий час працював на телеканалі Інтер, зокрема, директором студії документальних фільмів 07 продакшн.

У 2010 році був продюсером департаменту документально-художніх проєктів на телеканалі 1+1, у 2011 році входив до складу журі 63-ї американської телепремії Еммі.

Починав професійну діяльність як журналіст, кілька років працював спецкором на Близькому Сході.

У 2015 році воював на сході України у складі добровольчого батальйону, а після початку повномасштабного вторгнення РФ потрапив до підрозділу ГУР. У 2023 році очолив Управління преси та інформації Міністерства оборони.

Серед найпопулярніших книг Павлюка — Я бачу вас цікавить пітьма та Книга Еміля.