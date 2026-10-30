Сергій Жадан озвучив героя українського анімаційного фільму Наша Файта

Письменник, музикант і військовослужбовець Сергій Жадан озвучив одного з персонажів українського анімаційного фільму Наша Файта , який запланований до виходу у кіно в 2027 році.

Сергій Жадан озвучив одного яскравих персонажів анімації Наша Файта — кота Річарда. Він долучився до інших відомих людей, які беруть участь в озвучці фільму — акторів Олександра Рудинського і Олексія Гнатковського, співачки Fiїnka, стендаперки Лєри Мандзюк, учасника гурту Курган & Агрегат Раміль Насіров.

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Персонаж Жадана — батько головного кота фільму Мікі, якого озвучує Олексій Гнатковський. Саме кіт Річард розповідає головному героя Сергію нелегку правду про його нового друга й напарника.

«Кіт Річард — суворий, упевнений у собі батько, чий авторитет має відчуватися в голосі, і саме це я почув у низькому, трохи хрипкому тембрі Сергія Жадана. При цьому Сергій говорить природно, без зайвої театральності, й уміє після майже монотонної подачі одним наголосом чи паузою підсвітити потрібне слово», — пояснив режисер фільму Антоніо Лукіч, пояснюючи, чому саме Сергій Жадан став голосом кота Річарда.

Фото: пресслужба

Наша Файта — це історія-притча про 33-річного працівника заправки Сергія. Він типовий невдаха, який через помилку кота Мікі — ангела смерті — потрапляє під колеса вантажівки. Вищі сили дають чоловіку шанс повернутися до життя. Для цього він має знайти бодай одну людину, якій справді потрібен. Але є проблема: Сергій геть самотній.

Над створенням мультфільму працює студія Animagrad, яка стоїть за анімаційним фільмом Мавка. Лісова пісня.

Вихід анімаційного фільму очікується у 2027 році, саме в цьому році в Україні відзначатимуть 100-ліття української анімації.