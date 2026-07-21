Український ілюстратор Сергій Майдуков створив обкладинку для The New Yorker з нагоди 100-річчя журналу. Але її зняли з друку через зміну інформаційного порядку денного у США.

Як розповів ілюстратор, редакція The New Yorker звернулася до нього щодо обкладинки ювілейного видання у листопаді 2025 року.

Задум полягав у створенні омажу на першу обкладинку журналу 1925 року, де Рі Ірвін зобразив фірмового персонажа видання — денді Юстаса Тіллі, який розглядає метелика через лупу. Водночас обкладинка мала відображати український контекст.

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Українець працював над версією обкладинки у тісній співпраці з артдирекцією. За його словами, фінальний варіант отримав захоплені відгуки від багаторічних кураторок обкладинок The New Yorker — Франсуази Мулі та Женев'єви Борм.

«Я пишався, дуже чекав на її вихід і, попри застереження мого друга Крістофера Німана не вагався розповідати друзям і студентам про цю роботу. Крістофер, як частий автор обкладинки New Yorker, попередив мене, що редакція часто змінює тему номера в останній момент», — зазначив Сергій Майдуков.

Так сталося і цього разу. У Нью-Йорку пройшли вибори мера, на яких переміг політик Зоран Мамдані. Оскільки The New Yorker є насамперед міським журналом, тому тему та обкладинку терміново замінили.

«Я не став першим українським художником, чию роботу була надруковано на обкладинці The New Yorker, але я став першим українським художником, що таку роботу зробив», — додав ілюстратор.

Художник-ілюстратор Сергій Майдуков співпрацює з такими світовими медіа, як The Guardian, New York Times та Die Zeit. У 2023 році він отримав премію миру імені Еріха Марії Ремарка 2023 року, але відмовився бути присутнім на церемонії вручення через те, що на премію також була номінована російська письменниця Людмила Уліцкая.