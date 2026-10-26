Двоє дитячих письменників передадуть гонорари Саллі Руні після відкликання її книг з продажу у Британії

Лавреати премії в галузі дитячої літератури з Ірландії та Уельсу передають Саллі Руні роялті від своїх творів після того, як видавництво Faber вирішило вилучити з продажу її книги через підтримку нею забороненої у Британії організації Palestine Action.

Про це повідомляє The Guardian.

Письменник Кріс Готон, лавреат премії в галузі дитячої літератури з Ірландії, заявив, що також хоче продемонструвати «абсурдність» ситуації, коли авторка бестселерів не може отримувати роялті від власних продажів.

Реклама

«Я справді хочу висловити свою повну підтримку Саллі Руні. Як людина, яка багато часу проводить у Великій Британії, я не можу вчинити так, як вона, але я можу підтримати її, замість того щоб підтримувати Palestine Action», — сказав Готон.

Письменник заявив, що його самого двічі заарештовували за зберігання плакатів, які нібито підтримували організацію Palestine Action.

Інша авторка, яка передасть свої гонорари в знак солідарності з Руні, — Нікола Девіс. Вона є лавреаткою премії Уельсу в галузі дитячої літератури та авторкою книги День, коли прийшла війна (The Day War Came) про дитину-біженця.

«Я не можу стверджувати, що захищаю дітей Уельсу, якщо дозволяю вбивати й калічити дітей Гази, залишаючись при цьому байдужою. Газа менша за валлійське графство Флінтшир; це виглядає так, ніби всі діти Уельсу опинилися там — і тепер їх бомбардують. Тому я підтримую позицію Саллі Руні: коли незабаром надійдуть мої авторські відрахування, я передам їй кошти, отримані від продажу моєї книги День, коли прийшла війна, продажі якої зросли на тлі конфліктів в Україні та Палестині», — заявила вона.

Видавництво Faber, яке співпрацювало з Руні з моменту її дебюту у 2017 році, пояснило своє рішення прибрати з продажу книги авторки через британське законодавство. У 2025 році Руні заявила, що передаватиме доходи від продажу книжок і їхніх екранізацій BBC на підтримку Palestine Action. У липні того ж року британська влада заборонила організацію, визнавши її терористичною. За її підтримку передбачене покарання до 14 років ув’язнення.

Раніше сотні авторів підписали відкриті листи на підтримку Руні. Вони критикують рішення видавництва вилучити з продажу книги. Серед них — Зейді Сміт, Анні Ерно, Наомі Кляйн і лауреатка Нобелівської премії з літератури Енн Карсон. В одному з листів вони заявили: «Саллі Руні — письменниця, а не терористка».

Реклама:

В Україні романи Саллі Руні Розмови з друзями, Нормальні люди та Де ж ти дівся, світе мій прекрасний? виходили у Видавництві Старого Лева. У 2024 році видавництво придбало права на переклад роману Інтермеццо.