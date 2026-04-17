Рідкісний кахель та черепиця. На Миколаївщині жінка зібрала колекцію старовинної цегли

17 квітня, 17:41
Google Читайте NV у Google
На Миколаївщині жінка зібрала колекцію старовинних цеглин (Фото: Суспільне Миколаїв/Юрій Островершенко)

На Миколаївщині жінка зібрала колекцію старовинних цеглин (Фото: Суспільне Миколаїв/Юрій Островершенко)

У місті Первомайськ, що на Миколаївщині, місцева мешканка збирає колекцію старовинної цегли, вона презентувала своє хобі у вигляді виставки.

Про це повідомляє Суспільне Миколаїв.

У 2023 році Ірина Зозуля захопилася історією міста та дослідженням містобудування. Найбільше її зацікавили будівлі, побудовані з цегли. Так жінка знайшла нове для себе хобі.

Реклама

«Ідея пошуку в мені вже жила, та раптом бачу: люди з цегли спорудили імпровізований мангал, а на одній з цеглин — знак. Пояснила, що це частина історії нашого краю, і мені віддали ту цеглину. Потім ще був випадок, коли побачила подібний екземпляр в ямі поблизу вулиці Київської. З цього все й почалося», — цитує медіа жінку.

Читайте також:
Одяг, іграшки і навіть тату. Австралійка, яка одержима міньйонами, зібрала найбільшу колекцію цих фігурок у світі

Особливо цінними в колекції, каже вона, є зразки з дефектами чи слідами тварин — коли матеріал ще був сирим. «Цегла розповідає не лише про час, будівництво, підприємство, а й про долі родин, які дотичні до виробництва цегли. В мене є рідкісні зразки кахлю, черепиця з клеймом радянських часів, але ж це вже сотня років минула», — додає жінка.

Жінка збирає рідкісні зразки різних видів цегли (Фото: Суспільне Миколаїв/Юрій Островершенко)
Жінка збирає рідкісні зразки різних видів цегли / Фото: Суспільне Миколаїв/Юрій Островершенко
Найцінніші експонати в колекції Ірини - з надписами та відбитками (Фото: Суспільне Миколаїв/Юрій Островершенко)
Найцінніші експонати в колекції Ірини - з надписами та відбитками / Фото: Суспільне Миколаїв/Юрій Островершенко

З часом Ірина започаткувала музей старовинної цегли у своєму офісі, де на постійній основі відкрита виставка. Також жінка організовує заходи для школярів, де розповідає про свої знахідки і їхню історію.

Наразі колекція українки налічує понад 30 маркованих експонатів. Вона і далі в пошуках нових екземплярів та сподівається на допомогу старших людей — їй телефонують та підказують нові цікаві локації з цеглинами. Також Ірина планує у майбутньому змінити приміщення на більше.

87-річний американець тим часом зібрав найбільшу колекцію цегли у світі, яку занесли до Книги рекордів Гіннеса. Чоловік збирав свою колекцію понад сорок років.

Читайте також:
Британка розібрала будинок 15 століття і перенесла його цегла за цеглою за 160 км
Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Миколаївська область Виставка Музей

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies