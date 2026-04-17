Рідкісний кахель та черепиця. На Миколаївщині жінка зібрала колекцію старовинної цегли
На Миколаївщині жінка зібрала колекцію старовинних цеглин (Фото: Суспільне Миколаїв/Юрій Островершенко)
У місті Первомайськ, що на Миколаївщині, місцева мешканка збирає колекцію старовинної цегли, вона презентувала своє хобі у вигляді виставки.
Про це повідомляє Суспільне Миколаїв.
У 2023 році Ірина Зозуля захопилася історією міста та дослідженням містобудування. Найбільше її зацікавили будівлі, побудовані з цегли. Так жінка знайшла нове для себе хобі.
«Ідея пошуку в мені вже жила, та раптом бачу: люди з цегли спорудили імпровізований мангал, а на одній з цеглин — знак. Пояснила, що це частина історії нашого краю, і мені віддали ту цеглину. Потім ще був випадок, коли побачила подібний екземпляр в ямі поблизу вулиці Київської. З цього все й почалося», — цитує медіа жінку.
Особливо цінними в колекції, каже вона, є зразки з дефектами чи слідами тварин — коли матеріал ще був сирим. «Цегла розповідає не лише про час, будівництво, підприємство, а й про долі родин, які дотичні до виробництва цегли. В мене є рідкісні зразки кахлю, черепиця з клеймом радянських часів, але ж це вже сотня років минула», — додає жінка.
З часом Ірина започаткувала музей старовинної цегли у своєму офісі, де на постійній основі відкрита виставка. Також жінка організовує заходи для школярів, де розповідає про свої знахідки і їхню історію.
Наразі колекція українки налічує понад 30 маркованих експонатів. Вона і далі в пошуках нових екземплярів та сподівається на допомогу старших людей — їй телефонують та підказують нові цікаві локації з цеглинами. Також Ірина планує у майбутньому змінити приміщення на більше.
87-річний американець тим часом зібрав найбільшу колекцію цегли у світі, яку занесли до Книги рекордів Гіннеса. Чоловік збирав свою колекцію понад сорок років.