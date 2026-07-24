П’ятий сезон серіалу Ранкове шоу стане останнім

Популярний серіал Ранкове шоу стрімінгового сервісу Apple TV завершиться на п’ятому сезоні, який вийде у 2027 році.

Про це повідомила Apple TV. Історія взаїмодії та протистояння двох телеведучих і журналісток яких грають Дженніфер Еністон та Різ Візерспун добігає кінця, пише ABC News.

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Ранкове шоу було флагманським серіалом Apple TV, з яким стрімінговий сервіс стартував у 2019 році. Про зйомки п’ятого сезону Apple TV у вересні 2025 року.

«Нам дуже пощастило мати можливість розповісти історії, які відображають те, що відбувається у світі навколо нас, з ноткою чорного гумору», — сказала Еністон у заяві, опублікованій у прес-релізі Apple TV.

Вона висловила жаль, що серіал завершується.

«Це була велика честь працювати з цим неймовірно талановитим акторським складом та нашими надзвичайними сценаристами, продюсерами та знімальною групою. Ми стали такою родиною, і ми всі так раді розділити цей останній сезон. І, знаючи, що це буде наш останній, нам дуже пощастило створити фінал навмисно та вшанувати цих персонажів так, як вони того заслуговують», — додала вона.

Різ Візерспун також подякувала за дев’ять рокі роботи над популярним серіалом.

«Це завжди було більше, ніж шоу про редакцію — це було шоу про те, чому редакція важлива. Про свободу преси та журналістів, які захищають четверту владу, часто за великі гроші. Розповідь цієї історії була творчим привілеєм моєї кар'єри», — зазначила Різ Візерспун.

У серіали також зіграли Біллі Крадап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Піттман, Ніколь Біхарі та Джон Хемм. У п’ятому сезоні глядачі побачать також Джеффа Деніелса, Рене Рапп, Джессі Вільямса, Шона Хейза та Ліззі Каплан.

За чотири сезону серіал Ранкове шоу отримав 21 нагороду та 137 номінацій різних міжнародний премій, зокрема Золотого глобусу та денної премії Еммі.