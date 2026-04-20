«Історію пишуть переможці». Вийшов трейлер серіалу Пригоди козака Виговського

Телеканал 2+2 представив перший трейлер серіалу Пригоди козака Виговського. Його автори наголошують, що це не реконструкція історичних поді, а художня фантазія про те, яким би міг бути славетний гетьман Виговський у молоді роки. Трейлер знайомить глядачів із героєм, який пройде шлях від молодого авантюриста до впевненого лідера. У відео глядачі побачать, як автори міксують історичні реалії і гумор, проводячи паралелі із українським сьогоденням.

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«Це правдива історія, окрім частин, які повністю вигадані», — наголошують автори серіалу у трейлері.

Події серіалу розгортаються у першій половині XVII століття. У центрі сюжету — шпигун, який після викриття, щоб уникнути страти, змушений погодитися на ризиковане завдання. Молодий дипломат Іван Виговський, звиклий до інтриг і світського життя у Варшаві, вирушає на хутір поблизу Батурина. Там на нього чекають змови, зради та несподівані випробування. Його місія — звести сторожову заставу і підготуватися до можливого нападу ворога з півночі. Проте місцеві мешканці не вірять у загрозу, тож Виговському доведеться шукати нестандартні способи, аби об'єднати людей і змусити їх діяти.

«Це пригодницький серіал з елементами комедії про молоді роки Івана Виговського — період, про який збереглися небагато фактів. Ми хотіли показати його не як постать із підручника, а як людину — з сумнівами, помилками та внутрішнім ростом. Це історія про те, як формується лідер та гуртується нація», — зазначає генеральний продюсер 2+2 Сергій Кизима.

Виговського зіграв актор театру та кіно Артем Пльондер. Глядачі також упізнаю Віталія Ажнова, Дар’ю Легейду, Катарину Файн, Олександра Ярему, Володимира Філатова, Олексій Суханов.

Режисером серіалу виступив Семен Горов (Вечори на хуторі біля Диканьки, Попелюшка, Божевільний день або одруження Фігаро, Пригоди Вєрки Серючки).

Авторами сценарію виступили Володимир Москалець, Сергій Карпенко, Наталія Волинська, Олена Партика і Семен Горов.

Серед продюсерів — журналіст, автор документально-історичного проєкту Реальна історія Акім Галімов.

Прем'єра серіалу Пригоди козака Івана Виговського відбудеться на телеканалі 2+2 відбудеться восени 2026.