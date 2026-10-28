Польський інститут в Києві оголосив фіналістів премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського 2026. Ними стали Артур Дронь, Мирослав Лаюк та Валерій Пузік.

Цьогоріч на премію подали 25 заявок від видавництв, культурних організацій, літературного порталу, бібліотек, музеїв та університетів із Дрогобича, Житомира, Києва, Кропивницького, Львова, Рівного, Одеси, Харкова й Чернівців.

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Польсько-українське журі премії обрало трьох фіналістів: Артура Дроня, Мирослава Лаюка та Валерія Пузіка.

Артур Дронь — автор чотирьох збірок: Гуртожиток № 6 (2020), Тут були ми (2023), Гемінґвей нічого не знає та Лікарня святого Пантелеймона (2026).

За Гемінґвей нічого не знає він став лауреатом премії імені Юрія Шевельова у 2025 році. Книга отримала відзнаку Вибір Читомо та увійшла до списку Найкращих українських книжок 2025 року за версією Українського ПЕН у категорії есеїстика. Нещодавно англомовний примірник книги передали Папі Римському Леву.

В аплікаційній формі зазначається, що Гемінґвей нічого не знає «є одним із найпотужніших, найпронизливіших і художньо зрілих літературних голосів сучасної України».

Фото: Польський інститут в Києві

Мирослав Лаюк — письменник та викладач. Лавреат Премії імені Юрія Шевельова за 2024 рік. Автор романів Баборня, Світ не створений, Залізна вода, збірок поезій Осоте!, Метрофобія, Троянда. Його твори перекладено й опубліковано понад десятьма мовами.

Журі зазначило, що його книга Бахмут «демонструє майстерне поєднання художнього репортажу, щоденникових записів та есеїстики».

Фото: Польський інститут в Києві

Валерій Пузік — письменник, художник і військовослужбовець. Він є автром книг Ким ми були та Людська нора, голод і Бог на війні.

«Війна у творчості Валерія Пузіка не є декорацією або формальним маркером. Це середовище, у якому він досліджує людину: її страх, самотність, гумор, любов, втрати, дружбу, здатність залишатися собою та змінюватися», — зазначили на сайті премії.

Фото: Польський інститут в Києві

Церемонія вручення премії відбудеться 14 листопада 2026 року. Лауреат отримає 5 тисяч євро від Польського інституту в Києві та піврічну стипендію Gaude Polonia від Національного центру культури Польщі.

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Серед лауреатів премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського Сергій Жадан, Софія Андрухович, Анлрій Любка, Вікторія Амеліна, Артем Чех, Тарас Прохасько тощо.