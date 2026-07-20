У кіно до Дня Незалежності. Вийшов трейлер української комедії Потяг Червона рута

Опублікований другий трейлер нової сімейної комедії про потяги, подорожі та українців Потяг Червона рута .

За кілька днів до святкування 35-ї річниці Незалежності України, 20 серпня, на великі екрани вийде нова сімейна комедія, названа на честь легендарної української пісні та популярного поїзда — Потяг Червона рута. Це вже третій фільм так званого «залізничного кіновсесвіту», події якого розгортаються в поїзді Укрзалізниці.

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Він продовжує історію провідника Миколи Івановича, якого грає Станіслав Боклан, та працівників вагону ресторану, яких грають Юрій Горбунов та Лілія Ребрик. За сюжетом до роботи приступає молодий провідник, якого грає Олександр Рудинський, а Микола Іванович береться його контролювати. Це все відбувається на фоні дивовижних пригод, в тому числі й любовних, пасажирів потягу.

Крім Боклана, Горбунова, Ребрик і Рудинського у фільмі зіграють Катерина Кузнецова, Роман Луцький, В’ячеслав Довженко. У камео з’являться хор Гомін, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта з ТНМК та The Maneken. Разом вони заспівають легендарну Червону руту.

Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат: 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні-символу Червона рута та 55-річчя однойменного культового музичного фільму. Пісня стане центральним елементом та музичною основою всього фільму.