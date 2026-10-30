Від режисера Зима у вогні. В Україні вийде документальний фільм Попіл і олівці про дітей, чиє дитинство змінила війна

30 жовтня, 14:48
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В Україні вийде документальний фільм Попіл і олівці про дітей, чиє дитинство змінила війна (Фото: Kinomania Film Distribution)

В Україні вийде документальний фільм Попіл і олівці про дітей, чиє дитинство змінила війна (Фото: Kinomania Film Distribution)

3 грудня в українських кінотеатрах вийде документальний фільм Попіл і олівці про восьмих дітей, чиє дитинство змінила війна. Режисером є автор стрічки Зима у вогні, яка отримала номінацію на Оскар, Євген Афінеєвський.

Головні герої стрічки — діти, — які пережили російські атаки, тяжкі поранення та примусове вивезення з України. У ньому поєднуються документальні кадри з анімацією українських митців.

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Історії цих дітей нагадують про те, що війна забирає відчуття безпеки й змінює їхнє життя, але не скасовує їхнього права на мрії, можливості та мирне майбутнє.

Фільм уже отримав низку міжнародних відзнак. Серед них — нагорода за найкращий повнометражний документальний фільм на Raindance Film Festival у Лондоні, спеціальна нагорода журі в категорії News & Documentaries та спеціальна відзнака AMADE на 64-му телевізійному фестивалі в Монте-Карло, а також відзнака Most Valuable Documentary of the Year від Cinema for Peace Awards.

Українські глядачі зможуть переглянути Попіл і олівці у кінотеатрах з 3 грудня.

https://www.youtube.com/watch?v=KoBQRaZKOpU
Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Документальний фільм Війна Росії проти України Діти

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