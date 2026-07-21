Помер майстер-сопілкар Тарас Лошак, на його інструментах грають Gо_A, Kalush Orchestra, TaRuTa

У віці 46 років помер відомий майстер-сопілкар і популяризатор сопілок Тарас Лошак. Про це повідомила учасниця гурту TaRuTa Ярина Товкайло у соцмережах.

«Помер відомий майстер музичних інструментів Тарас Лошак… Світла і вічна пам’ять! Співчуття родині. Це велика втрата для всієї України», — написала вона.

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Тарас Лошак жив і виготовляв сопілки у місті Долина, Івано-Франківської області. Син майстра музичних інструментів він з дитинства допомагав батькові заготовлювати та обробляти матеріал для музичних інструментів. Проте спочатку пішов іншим шляхом — юрист за освітою він довгий час працював у ЖЕКу, але вирішив продовжити справу батька, яку він започаткував з кінця 1980-х. Якось, вже у 2013−2014 роках батько попросив сина допомогти йому впоратися із великою кількістю замовлень. І ось вже більше 10 років Тарас Лошак продовжував його справу.

Фото: Тарас Лошак/Facebook

На його сопілках грають як українські гурти: Gо_A, Kalush Orchestra, TaRuTa, КораЛЛі та інші. Зокрема із його сопілками гурт Gо_A посів п’яте місце у Євробаченні 2021 із піснею Shum.