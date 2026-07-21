Помер майстер-сопілкар Тарас Лошак, на його інструментах грають Gо_A, Kalush Orchestra, TaRuTa

21 липня, 14:37
Google Читайте NV у Google
Помер майстер з виготовлення сопілок Тарас Лошак (Фото: Тарас Лошак Сопілка/Facebook)

Помер майстер з виготовлення сопілок Тарас Лошак (Фото: Тарас Лошак Сопілка/Facebook)

Помер відомий львівський майстер музичних інструментів, який спеціалізувався на виготовленні сопілок і пищалок Тарас Лошак.

У віці 46 років помер відомий майстер-сопілкар і популяризатор сопілок Тарас Лошак. Про це повідомила учасниця гурту TaRuTa Ярина Товкайло у соцмережах.

«Помер відомий майстер музичних інструментів Тарас Лошак… Світла і вічна пам’ять! Співчуття родині. Це велика втрата для всієї України», — написала вона.

Реклама

Тарас Лошак жив і виготовляв сопілки у місті Долина, Івано-Франківської області. Син майстра музичних інструментів він з дитинства допомагав батькові заготовлювати та обробляти матеріал для музичних інструментів. Проте спочатку пішов іншим шляхом — юрист за освітою він довгий час працював у ЖЕКу, але вирішив продовжити справу батька, яку він започаткував з кінця 1980-х. Якось, вже у 2013−2014 роках батько попросив сина допомогти йому впоратися із великою кількістю замовлень. І ось вже більше 10 років Тарас Лошак продовжував його справу.

Тарас Лошак/Facebook
Фото: Тарас Лошак/Facebook

На його сопілках грають як українські гурти: Gо_A, Kalush Orchestra, TaRuTa, КораЛЛі та інші. Зокрема із його сопілками гурт Gо_A посів п’яте місце у Євробаченні 2021 із піснею Shum.

https://www.youtube.com/watch?v=lqvzDkgok_g&list=RDlqvzDkgok_g&start_radio=1
https://www.facebook.com/reel/1711352086813245

Редактор: Юлія Найденко

Теги:   Смерть

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies