Мистецька рефлексія про війну. У Львові покажуть танцювальну виставу Поле. Ранкова Леді

2 листопада, 16:25
Google Читайте NV у Google
У Львові покажуть танцювальну виставу Поле. Ранкова Леді (Фото: Дарія Бедернічек)

У Львові покажуть танцювальну виставу Поле. Ранкова Леді (Фото: Дарія Бедернічек)

14–15 листопада у Львові пройдуть покази танцювальної вистави Поле. Ранкова Леді. Це спільний проєкт німецького хореографа Райнера Бера та української танцівниці Галини Щупак. 

Виставу створили у 2024 році в Україні. Це спільна робота Райнера Бера та Галини Щупак — митців із різним професійним досвідом, яких «об'єднує багаторічний зв’язок із європейською традицією сучасного танцю та прагнення розвивати мистецький діалог між Україною та Німеччиною».

Реклама

У 2025 році вистава увійшла до лонгліста VII фестивалю-премії ГРА в категорії За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни.

Дарія Бедернічек
Фото: Дарія Бедернічек

Окрім вистави, 7−8 листопада у мистецькому об'єднанні Хвиля відбудеться танцювальний інтенсив Райнера Бера — Суть танцю.

Вже 9−11 листопада Райнер Бер спільно з Pina Bausch Lab презентують освітню програму BESH dance company: майстер-класи для студентів ЛНУ імені Івана Франка, зокрема для студентів хореографії та акторського мистецтва.

Після вистави, 15 листопада, пройде відкрита розмова з Бером, а також показ документальних й архівних відеоматеріалів із колекції Pina Bausch Foundation про німецьку танцівницю Піну Бауш.

«Для мене ця вистава — спосіб говорити про досвід, який не завжди можна вмістити у слова. Тіло пам’ятає, реагує, зберігає напругу й водночас шукає можливість рухатися далі. У роботі з Райнером для мене важливо, що ми зустрічаємося не лише як українська та німецька мистецькі спільноти, а як люди з різним досвідом, які намагаються почути одне одного. Мистецтво не дає готових відповідей на складні питання, але створює простір, у якому можна залишатися з ними, відчувати й осмислювати те, що відбувається з нами та навколо нас», — розповідає Галина Щупак.

Дарія Бедернічек
Фото: Дарія Бедернічек
Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Львів Мистецтво Танець

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies