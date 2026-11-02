Мистецька рефлексія про війну. У Львові покажуть танцювальну виставу Поле. Ранкова Леді

Виставу створили у 2024 році в Україні. Це спільна робота Райнера Бера та Галини Щупак — митців із різним професійним досвідом, яких «об'єднує багаторічний зв’язок із європейською традицією сучасного танцю та прагнення розвивати мистецький діалог між Україною та Німеччиною».

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У 2025 році вистава увійшла до лонгліста VII фестивалю-премії ГРА в категорії За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни.

Фото: Дарія Бедернічек

Окрім вистави, 7−8 листопада у мистецькому об'єднанні Хвиля відбудеться танцювальний інтенсив Райнера Бера — Суть танцю.

Вже 9−11 листопада Райнер Бер спільно з Pina Bausch Lab презентують освітню програму BESH dance company: майстер-класи для студентів ЛНУ імені Івана Франка, зокрема для студентів хореографії та акторського мистецтва.

Після вистави, 15 листопада, пройде відкрита розмова з Бером, а також показ документальних й архівних відеоматеріалів із колекції Pina Bausch Foundation про німецьку танцівницю Піну Бауш.

«Для мене ця вистава — спосіб говорити про досвід, який не завжди можна вмістити у слова. Тіло пам’ятає, реагує, зберігає напругу й водночас шукає можливість рухатися далі. У роботі з Райнером для мене важливо, що ми зустрічаємося не лише як українська та німецька мистецькі спільноти, а як люди з різним досвідом, які намагаються почути одне одного. Мистецтво не дає готових відповідей на складні питання, але створює простір, у якому можна залишатися з ними, відчувати й осмислювати те, що відбувається з нами та навколо нас», — розповідає Галина Щупак.