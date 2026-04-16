Загрожує 12 років увʼязнення. Прокуратура оголосила підозру «директору» музею Тавриди, причетному до вивезення 11 тис. експонатів з Херсона

Офіс Генерального прокурора оголосив підозру «директору» Центрального музею Тавриди у Криму Андрію Мальгіну, який причетний до вивезення майже 11 тисяч експонатів із Херсона.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко та СБУ.

За даними слідства, Мальгін був ключовим учасником масштабного пограбування колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка. Восени 2022 року він особисто відбирав, організовував пакування та вивезення музейних предметів, які є власністю України.

Реклама

«Він діяв спільно з так званим „міністром культури“ Херсонщини, його заступником і „директоркою“ Херсонського музею. Фактично викрадено майже 11 тисяч експонатів із 14-тисячної колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення», — йдеться в повідомленні генпрокурора.

За даними СБУ, спочатку експонати перевезли на лівобережжя Херсонщини, а згодом — на територію Криму.

Крім цього, Мальгін іще у 2014 році підтримав окупацію пів острова Росією та сприяв «перереєстрації» Центрального музею Тавриди за російським «законодавством».

Так званому директору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Іншим співучасникам оголосили підозри раніше.

Наразі вирішують питання щодо оголошення Андрія Мальгіна у міжнародний розшук.