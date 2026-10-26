Рідне місто поета. У Рівному створили премію імені Максима Кривцова

У Рівному міська влада заснувала міську молодіжну поетичну премію імені Героя України Максима Кривцова . Сума премії наразі невідома, але за її умовами лауреат має спрямувати частину грошей на видання власної збірки.

Відповідне рішення ухвалили депутати Рівненської міської ради 22 жовтня.

Премію фінансуватимуть коштом міського бюджету. Її розмір щороку визначатимуть залежно від обсягу затверджених бюджетних видатків.

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Перше нагородження відбудеться 22 січня 2027 року — у день народження Максима Кривцова. Наразі розмір премії невідомий.

Як розповіла Читомо очільниця руху Ветеранка Катерина Приймак, за умовами премії лавреат має протягом року спрямувати щонайменше половину отриманих коштів на видання власної поетичної збірки. Ще 10% накладу автор має передати до бібліотек Рівненської громади.

Основна мета премії — підтримка видання поетичних книжок, які не завжди мають достатній комерційний попит. Водночас передача частини накладу до бібліотек сприятиме поширенню книжок молодих поетів.

Хто може подавати заявку

Подаватися на участь в премії можуть поети віком до 35 років, які проживають, навчаються або працюють у Рівненській міській територіальній громаді. Їх також можуть висувати творчі спілки, заклади освіти й культури, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Кандидати мають подати сигнальний примірник збірки українською мовою, творчу біографію, кошторис видання та щонайменше дві фахові рецензії. Допускаються також двомовні видання, якщо основною мовою є українська, а другою не є російська.

Прийом заявок триватиме з 1 до 31 грудня 2026 року.

Переможця обиратиме спеціальний комітет, до якого увійдуть письменники, літературознавці, діячі культури, представники освітніх і культурних установ та громадських організацій.