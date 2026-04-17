До 100-річчя книги. У Лондоні презентували раніше невідомі перші ескізи Вінні Пуха

17 квітня у галереї Peter Harrington Rare Books в Лондоні відкрилася виставка, на якій представлені раніше невідомі перші ескізи до книги про пригоди Вінні Пуха. Вона триватиме до 27 квітня.

Про це пише The Guardian.

Виставка відкрилася до 100-річчя виходу книги авторства Алана Александра Мілна, що відзначатиметься у 2026 році. Автором перших промальовох головних персонажів, серед яких ведмедик Вінні Пух, П’ятачок, Крістофер Робін та інші персонажі, став англійський художник та книжковий ілюстратор Ернест Говард Шепард.

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Зазначається, що саме ці ескізи були створені на ранньому етапі підготовки ілюстрацій та не увійшли до фінальної версії книги, проте в них можна впізнати сцени, які описані в роботі англійського письменника.

Один з малюнків показує епізод «експедиції» до Північного полюса, а інший — малюнок до третього розділу книги, де Вінні Пух і П’ятачок вирушають полювати на сліди.

Фото: Peter Harrington Rare Books

«У цих перших ескізах Шепард переносить перші думки на папір, і там відчувається абсолютна, яскрава творчість. <...> Надзвичайно рідко можна зустріти перші малюнки Вінні Пуха, які б відобразили те, що можна назвати першим моментом натхнення — мить, коли Шепард обмірковує рух, персонажа та оповідь лише олівцем», — зазначив старший спеціаліст галереї Peter Harrington Rare Books Філіп В. Еррінгтон.

Більшість своїх ілюстрацій Ернест Говард Шепард заповів 1969 році Музею Вікторії та Альберта, де у 2017 році пройшла виставка робіт художника та книжкового ілюстратора.

Що відомо про ілюстратора Ернеста Говарда Шепарда

Ернест Говард Шепард народився у Лондоні та навчався у Королівській академії. Деякий час він працював карикатуристом у британському журналі Punch. Найбільшу славу здобув завдяки своїй роботі над книгами Вінні-Пух (1926) та Дім на Пуховій Узліссі (1928), які написав Алан Александр Мілн.

Алан Александр Мілн з сином та ведмедиком / Фото: piximus.net

Саме Ернест Говард Шепард промалював всіх персонажів дитячої книги. Відомо, що образ Вінні Пуха не був спонтанним. Цей персонаж змальований з іграшкового ведмедика сина Алана Александра Мілна, якого звали як одного з головних героїв книги Крістофер Робін. Цю іграшку письменник подарував сину на його перший день народження.