«Іншого такого не буде». Ієн МакКеллен, Гʼю Джекман та Вільям Шетнер відреагували на смерть Патріка Стюарта

Ієн Маккеллен (ліворуч) і Патрік Стюарт прибувають на британську прем'єру фільму Люди Ікс: Дні минулого майбутнього у Лондоні, Велика Британія, 12 травня 2014 року (Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Ієн МакКеллен, Гʼю Джекман та Вільям Шетнер та інші знаменитості відреагували на смерть зірки Людей Ікс та Зоряного шляху , 86-річного Патріка Стюарта. Актор, у якого діагностували хворобу Альцгеймера та деменцію з тільцями Леві, помер у власному будинку в Лос-Анджелесі 29 жовтня.

Ієн МакКеллен поділився на своїй сторінці в Instagram спогадами про знайомство з Стюартом. За його словами, покійний актор насамперед був справжнім йоркширцем, які «не терплять напівправди чи уникнення важливих питань».

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«Це можна було почути в його акцентованому голосі та в суворій чесності, з якою він говорив про те, що думає та відчуває. Йоркширці не терплять напівправди чи уникання важливих питань. Він завжди був відкритим до всього, що робило його людиною, на яку можна покластися, якою можна захоплюватися, а в моєму випадку — і любити», — зазначив він.

Актори познайомилися в Королівській шекспірівській компанії 50 років тому, але не грали в одних і тих самих пʼєсах. МакКеллен розповів про випадок, коли зустрів Стюарта на одній із вулиць Лондона. Саме тоді актор планував переїхати до США та зіграти в Зоряних війнах. Зірка Володаря перстня запитав колегу: «Чи дійсно ти хочеш ризикнути загубитися в Голлівуді на довгі роки?».

«Америка стала для нього другою домівкою — саме тут він зустрів свою кохану Санні, яка була поруч із ним і в радості, і в горі, у хворобі й у здоров'ї. Проте він ніколи не забував про своє коріння; а найвищим досягненням цього шанованого й улюбленого актора свого покоління — відомого як по той, так і по цей бік Атлантики — стало його призначення на посаду ректора (канцлера) Гаддерсфілдського університету в Йоркширі. Його прощальний виступ у фільмі Месники: Судний день ще належить побачити», — наголосив Ієн МакКеллен.

Г’ю Джекман зазначив, що світ втратив одного з найвидатніших діячів сцени та кіно.

«Для мене він був чудовим другом і людиною. Я так багато в нього навчився. Мені бракуватиме тебе, Патріку Стюарте, до кінця моїх днів», — додав він.

Канадський актор Вільям Шетнер розповів, що Стюарт приносив «інтелект, грацію і глибоке почуття людяності в усе, що робив».

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«Капітан Пікар уособлював найкраще в нас, як і людина, що його зіграла. Я був сповнений прихильності та захоплення ним і його роботою», — зазначив він.

Дафна Кін, яка зіграла зі Стюартом у фільмі Логан, розповіла, що планувала у цей день надіслати актору листа, «чого не робила досить давно».

«Він був таким добрим, щирим, веселим, унікальним, турботливим і чарівним чоловіком. Я пам’ятаю його нескінченні жарти, турботливу вдачу та яскраві окуляри для читання. Кожен день, проведений за роботою поруч з ним, був честю та привілеєм, у який я не можу повірити. Він був ходячим майстром своєї справи та життя. Одним із найвидатніших людей нашого часу, на сцені та на екрані», — додала вона.

Брати Руссо, які зняли Месники: Судний день, розповіли, що їм «пощастило працювати з деякими з наших героїв дитинства, і сер Патрік Стюарт завжди буде одним із них».

«Легендарний актор із неповторною харизмою та неперевершеною щирістю. Дякуємо вам за те, що розважаєте нас усіх, сер. І за те, що навчаєте нас людяності — як на екрані, так і поза ним. Надсилаємо нашу любов вашій родині, друзям та шанувальникам у всьому світі», — зазначили вони.

Marvel також поділилися спогадом про актора: «Сер Патрік втілив образ професора Чарльза Ксав'єра з надзвичайною грацією, інтелектом і людяністю, визначивши цього персонажа для цілих поколінь шанувальників — від Людей Ікс і Логана до стрічки Месники: Судний день. Він був унікальним талантом, щедрим партнером по знімальному майданчику та справжнім джентльменом. Наші серця — з його дружиною Санні, дітьми, друзями та незліченними шанувальниками по всьому світу, чиї життя він торкнувся своєю творчістю».

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Зірка Механічного апельсину Малкольм Макдавелл також розповів, що познайомився з Патріком Стюартом у Королівській шекспірівській компанії в 1965 році.

«Він завжди був надзвичайно талановитим, але йому довелося вирушити до Сполучених Штатів, щоб його талант оцінила ширша аудиторія. Він був чудовий у ролі Пікара — факт, який його самого завжди дещо тішив. Водночас це дало йому свободу займатися тими проєктами, які були йому справді цікаві. Особливо запам’ятався його Макбет. За ним сумуватимуть усі його колеги та шанувальники в усьому світі. Мені пощастило знати його й працювати з ним», — додав Макдавелл.