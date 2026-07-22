У Києві покажуть документальний проєкт Оленівка. Листи

У вівторок, 28 липня, Платформа пам’яті Меморіал та Спільнота Оленівки представлять документальний відеопроєкт Оленівка . Листи до четвертих роковин вбивства українських військовополонених в Оленцівці.

Оленівка. Листи — це документальний відеопроєкт, який складається з п’яти епізодів, у кожному з них особісті листи до загиблих та полонених українських військових, які стають свідченнями любові, очікування, втрати та сили пам’яті. У центрі уваги історії родин, які втратили близьких внаслідок воєнного злочину росіян в Оленівці, де вони тримали українських військових, зокрема і захисників Азовсталі, а також голоси людей, які досі чекають на повернення з полону рідних, йдеться в пресрелізі.

Реклама

Показ фільму відбудеться 28 липня о 18:00 у кінотеатрі Жовтень у залі Кіноман. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Фото: Меморіал

«Ці листи — наш спосіб триматися за руку з тими, кого у нас відібрали, і з тими, кого ми досі відчайдушно чекаємо додому. Ми хочемо, щоб кожен, хто перегляне ці епізоди, відчув: Оленівка — це не статистика, а живі всесвіти, які зруйнувала росія, і це боротьба за справедливість та повернення полонених, яка не зупиниться, поки кожен винний не понесе покарання, а кожен живий не повернеться додому», — зазначили у Спільноті Оленівки.

Як зазначє Гаяне Авакян, співзасновниця Меморіалу, це проєкт особливо важливий через саму форму листів.

«Це дуже особисті слова — про буденні речі, спільні спогади, любов, яку не встигли висловити, і мирне життя, що мало тривати. Читаючи ці листи, неможливо сприймати вбивство полонених в Оленівці лише як дату чи кількість загиблих. За кожним листом — конкретна людина і зв’язок, який не зміг знищити навіть російський злочин».

Після показу відбудеться обговорення про пам’ять, відповідальність, документування воєнного злочину в Оленівці та боротьбу за звільнення українських військовополонених.

У колонії окупанти утримували 193 полонених, зокрема, захисників Маріуполя, серед яких — бійці Азову. Відомо про щонайменше 50 загиблих і понад 70 поранених.