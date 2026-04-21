З Сідні Свіні та Джейсоном Айзеком. Олександр Рудинський зіграє у фільмі за мотивами аніме Гандам від Netflix
Олександр Рудинський зіграє у новому фільмі від Netflix (Фото: sasha_rudinskiy/Instagram)
Український актор Олександр Рудинський приєднається до акторського складу фільму за мотивами аніме Гандам від Netflix. Головну роль у стрічці виконає зірка Ейфорії Сідні Свіні.
Про це повідомляє Netflix Tudum.
Майбутній пригодницький фільм втілить у життя культову франшизу про бойових роботів. У центрі сюжету — пілоти-суперники, які воюють на протилежних сторонах у багаторічній війні між Землею та її колишніми космічними колоніями.
«Коли зміна союзів і зростаюча загроза ставлять їх на шлях зіткнення, вони опиняються втягнутими у ризиковані перегони крізь зірки, яка може вирішити долю людства. Завдяки захопливим битвам, глибоким людським емоціям та епічному кінематографічному масштабу це Гандам, якого ще не бачили», — йдеться в описі фільму.
Ролі виконають:
- Сідні Свіні (Покоївка, Ейфорія);
- Ноа Сентінео (Вуличний боєць, Бойові дії);
- Джексон Вайт (Збреши мені);
- Шіолі Куцуна (Дедпул і Росомаха);
- Нонсо Анозі (Sweet Tooth);
- Майкл Мандо (Краще подзвони Солу);
- Джейвон Вонна Волтон (Ейфорія);
- Олександр Рудинський (Агентство);
- Іда Брук (Дюна: Частина третя);
- Джемма Чуа-Тран (Heartbreak High);
- Джейсон Айзек (Білий лотос).
Режисером стане Джим Мікл, відомий такими фільмами як Холод в липні та У тіні Місяця. Дата премʼєри наразі невідома.
У лютому короткометражка Камінь, папір, ножиці з Олександром Рудинським у головній ролі перемогла у номінації Найкраща британська короткометражна стрічка на премії BAFTA. У 2026 році стрічка потрапила у короткий список премії Оскар, але не пройшла у номінацію Найкращий короткометражний фільм.