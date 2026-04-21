З Сідні Свіні та Джейсоном Айзеком. Олександр Рудинський зіграє у фільмі за мотивами аніме Гандам від Netflix

21 квітня, 09:42
Google Читайте NV у Google
Олександр Рудинський зіграє у новому фільмі від Netflix (Фото: sasha_rudinskiy/Instagram)

Олександр Рудинський зіграє у новому фільмі від Netflix (Фото: sasha_rudinskiy/Instagram)

Український актор Олександр Рудинський приєднається до акторського складу фільму за мотивами аніме Гандам від Netflix. Головну роль у стрічці виконає зірка Ейфорії Сідні Свіні.

Про це повідомляє Netflix Tudum.

Майбутній пригодницький фільм втілить у життя культову франшизу про бойових роботів. У центрі сюжету — пілоти-суперники, які воюють на протилежних сторонах у багаторічній війні між Землею та її колишніми космічними колоніями.

Реклама

«Коли зміна союзів і зростаюча загроза ставлять їх на шлях зіткнення, вони опиняються втягнутими у ризиковані перегони крізь зірки, яка може вирішити долю людства. Завдяки захопливим битвам, глибоким людським емоціям та епічному кінематографічному масштабу це Гандам, якого ще не бачили», — йдеться в описі фільму.

Ролі виконають:

  • Сідні Свіні (Покоївка, Ейфорія);
  • Ноа Сентінео (Вуличний боєць, Бойові дії);
  • Джексон Вайт (Збреши мені);
  • Шіолі Куцуна (Дедпул і Росомаха);
  • Нонсо Анозі (Sweet Tooth);
  • Майкл Мандо (Краще подзвони Солу);
  • Джейвон Вонна Волтон (Ейфорія);
  • Олександр Рудинський (Агентство);
  • Іда Брук (Дюна: Частина третя);
  • Джемма Чуа-Тран (Heartbreak High);
  • Джейсон Айзек (Білий лотос).
Netflix
Фото: Netflix
Читайте також:
З Олександром Рудинським. Що відомо про популярний американський шпигунський серіал Агенція, який вийшов минулого тижня

Режисером стане Джим Мікл, відомий такими фільмами як Холод в липні та У тіні Місяця. Дата премʼєри наразі невідома.

У лютому короткометражка Камінь, папір, ножиці з Олександром Рудинським у головній ролі перемогла у номінації Найкраща британська короткометражна стрічка на премії BAFTA. У 2026 році стрічка потрапила у короткий список премії Оскар, але не пройшла у номінацію Найкращий короткометражний фільм.

Читайте також:
Про тиск системи і моральний вибір. Український детективний серіал Тиха Нава вийде на Netflix
Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Олександр Рудинський Netflix Аніме Кіно

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies