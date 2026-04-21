З Сідні Свіні та Джейсоном Айзеком. Олександр Рудинський зіграє у фільмі за мотивами аніме Гандам від Netflix

Український актор Олександр Рудинський приєднається до акторського складу фільму за мотивами аніме Гандам від Netflix. Головну роль у стрічці виконає зірка Ейфорії Сідні Свіні.

Про це повідомляє Netflix Tudum.

Майбутній пригодницький фільм втілить у життя культову франшизу про бойових роботів. У центрі сюжету — пілоти-суперники, які воюють на протилежних сторонах у багаторічній війні між Землею та її колишніми космічними колоніями.

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«Коли зміна союзів і зростаюча загроза ставлять їх на шлях зіткнення, вони опиняються втягнутими у ризиковані перегони крізь зірки, яка може вирішити долю людства. Завдяки захопливим битвам, глибоким людським емоціям та епічному кінематографічному масштабу це Гандам, якого ще не бачили», — йдеться в описі фільму.

Ролі виконають:

Сідні Свіні ( Покоївка , Ейфорія );

, ); Ноа Сентінео ( Вуличний боєць , Бойові дії );

, ); Джексон Вайт ( Збреши мені );

); Шіолі Куцуна ( Дедпул і Росомаха );

); Нонсо Анозі ( Sweet Tooth );

); Майкл Мандо ( Краще подзвони Солу );

); Джейвон Вонна Волтон ( Ейфорія );

); Олександр Рудинський ( Агентство );

); Іда Брук ( Дюна: Частина третя );

); Джемма Чуа-Тран ( Heartbreak High );

); Джейсон Айзек ( Білий лотос).

Фото: Netflix

Режисером стане Джим Мікл, відомий такими фільмами як Холод в липні та У тіні Місяця. Дата премʼєри наразі невідома.

У лютому короткометражка Камінь, папір, ножиці з Олександром Рудинським у головній ролі перемогла у номінації Найкраща британська короткометражна стрічка на премії BAFTA. У 2026 році стрічка потрапила у короткий список премії Оскар, але не пройшла у номінацію Найкращий короткометражний фільм.