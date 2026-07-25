Одіссея Крістофера Нолана лише за перші дні в прокаті зібрала понад 264 мільйони доларів. Режисер вочевидь не збирається збавляти оберти після оскароносного Оппенгеймера. NV досліджує, як Нолан винаходив власну візуальну мову, яка зрештою зробила його одним з найуспішніших митців у історії сучасного кіно.

З одного боку, режисерська доля Крістофера Нолана складалась цілком передбачувано. Коли в твого батька є камера, а сам ти є фанатом Зоряних воєн — ти так чи інакше візьмешся за кіно. «Коли мені виповнилося 10 чи 11 років, я вже знав, що хочу знімати фільми», — згадував Нолан. Перші короткометражки він знімав на позичену в батька плівкову Kodak Super 8 за допомогою саморобних декорацій та фігурок з тих самих Зоряних воєн.

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Варвара Шолян Журналістка NV.ua

Проте потім історія зробила неочікуваний поворот і замість здобувати кіноосвіту юний Крістофер Нолан пішов вивчати англійську літературу в Університетському коледжі Лондона. До 1993-го він сумлінно працював на отримання ступеня бакалавра, але думок про кіно вочевидь не полишав. А галерея Флаксмана у головній бібліотеці Університетського коледжу з її колекцією гіпсових скульптур ще з’явиться у його фільмі Початок. До того ж, в коледжі Нолан зустрів свою майбутню дружину Емму Томас, яка згодом стане продюсеркою всіх його фільмів.

Сезон похмурих детективів

Першою повнометражною кінороботою Нолана став малобюджетний неонуар Переслідування (1998). Відомих акторів тут, звісно, немає, 16-міліметрову плівку режисер купляв власним коштом, а на створення фільму його надихнуло пограбування його ж власної квартири. Проте вже є нелінійний сюжет — головна з подальших режисерських фішок Нолана, а також притаманні йому темні тони. Нолан зробив Переслідування чорно-білим суто з міркувань економії (кольоровий фільм обійшовся б дорожче), але з часом вимушений крок перетворився на фірмовий знак, яким він сповна скористається у трилогії про Бетмена.

«Я не думаю про фільми в категоріях світла й темряви, — розповідав потім Нолан про зйомки Темного лицаря, — і мене часто дивує, що люди називають мої фільми темними […] На мою думку, вони насправді дуже оптимістичні».

Попри такий складний старт, на другий фільм Крістофер Нолан наважився доволі швидко і у 2000-му зняв Memento — знову неонуарний трилер за мотивами оповідання свого молодшого брата Джонатана (з часом той стане співтворцем вестерн-антиутопії Світ Дикого Заходу). Тут вже і колір з’явився, і каст покращився — зірка Матриці Керрі-Енн Мосс і Гай Пірс у ролі страховика з амнезією. Фільм складається з двох ліній — чорно- білої та кольорової, причому перша йде у хронологічному порядку, а друга — у зворотному (тепер ми вже знаємо, що це могли бути режисерські чернетки для ентропічного бойовика Тенет).

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У 2002-му Нолан знімає ще один неонуар, Безсоння, і на цьому закінчує сезон похмурих детективів.

Культовий Початок та ера Бетменів

Далі настане ера Бетменів — але режисер ще примудряється в перервах між частинами трилогії випустити химерно-театральний Престиж (2006) і культовий Початок (2010).

В Престижі історія нарешті подається у «нормальному», хронологічному порядку — але Нолан все одно нашпигував її величезною кількістю флешбеків. До того ж, і тему взяв доволі нетипову для себе — завзяте змагання двох великих ілюзіоністів у вікторіанському Лондоні (зі сценарієм за однойменним романом знову допоміг брат Джонатан). Тут і шик, і блиск, і смертельно небезпечні фокуси, і чарівний дует Г’ю Джекмана та Крістіана Бейла, і навіть Девід Бові в ролі Ніколи Тесли (легенда в ролі легенди, ще одна рекурсія).

Фото: Francois Duhamel © Touchstone Pictures and Warner Bros. Pictures via IMDb

Деякі критики називали кіно «заскладним» і «заплутаним», але це врешті-решт не завадило йому увійти до списку найкращих фільмів 2000-х.

Престиж варто відзначити й тому, що тут Нолан напрацював ще один свій режисерський прийом — вдаватися до нібито мейнстримних, маніпулятивних ходів, але компенсувати це тонкою майстерністю емоційної залученості. Той момент, коли ти розумієш, що кожен новий сюжетний поворот — це черговий фокус, ілюзія, гра в імітацію, але це так красиво, лячно і зворушливо водночас, як воно й буває у реальному житті.

Трилогія про Бетмена, яку Нолан знімав з 2005-го до 2012-го, заслуговувала б на окремий великий текст. Якщо охарактеризувати її однією фразою, то це насамперед фільм Нолана, а вже потім — комікс DC. На той час словосполучення «фільм Нолана» вже набуло статусу торгової марки, а Брюс Вейн, якого втілив Крістіан Бейл, авжеж не схожий на жодного з Бетменів — ані з тих, що були до, ані з тих, що були після нього.

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Притаманну DC темну естетику Нолан викрутив на максимум — і перетворив попкультурного персонажа на протагоніста міфологічних масштабів, такого собі Тисячоликого героя з досліджень Джозефа Кемпбелла.

Бетмобіль за зйомках фільму Темний лицар повертається, серпень 2011 року / Фото: Brian Donovan/Wikimedia

«Я з дитинства цікавився снами, — розповідав Нолан в одному з інтерв'ю, — мене завжди захоплювала ідея, що твій розум, коли ти спиш, може створювати власний світ, і ти сприймаєш його так, ніби він справді існує».

Дослідження снів знадобилися йому для зйомок науково-фантастичного Початку (інколи набагато більш фантастичного, ніж наукового, і набагато реалістичнішого, ніж можна було б уявити). Суперздібність головного шпигуна-екстрактора Кобба (Леонардо Ді Капріо) — нашаровувати сни — природно монтується з багатошаровою структурою самого фільму. Нолан зібрав тут відсилки до середньовічної теології (Лімбо як «нескінченний світ підсвідомості»), давньогрецьких міфів (помічницю Кобба звуть Аріадна) і цілком реальних фізичних станів (коли ти наче прокинувся, але неспроможний поворушитися — так званий сонний параліч).

Космічний Інтерстеллар та нелінійний наратив Дюнкерка

З усією його глибиною та нестандартністю, Початок був лише підготовкою до космічного епосу Інтерстеллар, що став однією з головних кіноподій 2014 року. Історія створення фільму тривала майже десять років і спочатку режисерувати мав Стівен Спілберг. Але після того, як для написання сценарію найняли Джонатана Нолана, проєктом зацікавився і Крістофер.

Меттью Макконагі отримав пропозицію зіграти приреченого пілота NASA, коли знімався в першому сезоні Справжнього детектива: Нолан шукав актора, який «залучив би глядачів до цієї історії», і Макконагі з його вмінням раптово зависнути на межі поневіряння й надії підійшов якнайкраще.

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Фото: Melinda Sue Gordon © 2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures Corporation via IMDb

Після Інтерстеллара Нолан бере паузу на три роки і у 2017-му повертається з новою концепцією. Цього разу це переосмислення Другої світової, і хоча у стрічці Дюнкерк війна як така майже не з’являється в кадрі, вона екзистенційно пронизує весь фільм (знову поданий в нелінійному наративі).

Промова Черчилля в газеті, черги на евакуацію, незграбна загибель через падіння зі сходів — події, нібито не пов’язані між собою, зрештою складаються в цілісний пазл, зрозумілий навіть без слів (діалогів тут дійсно вкрай мало, Том Гарді взагалі за весь фільм не сказав ані слова).

Суперечливий Тенет та сім Оскарів Оппенгеймера

Але Дюнкерк був радше начерком, олівцевим ескізом, розмальовувати картину Нолан буде вже в Оппенгеймері, який принесе йому Оскара за найкращу режисуру, а до тих пір він ще встигне погратися з часом і простором у Тенеті (2020).

Фото: via IMDb

Тенет — це, мабуть, найбільш суперечливий фільм Нолана, виходячи з оцінок критиків. Спектр схвалення коливався від «вишуканої головоломки» до «метафізичної балаканини». Смаки глядачів теж розійшлися: хтось був у захваті від зворотного відліку і часових парадоксів, хтось навпаки не розумів, як дивитися кіно, де автівки їдуть задом наперед.

Хай так як, але з тих зйомок Нолан зберіг собі в скарбничку Роберта Паттінсона і Людвіга Йоранссона (обидва потім стануть в пригоді для Одіссеї).

Оппенгеймер, що вийшов у 2023 році, здобув сім Оскарів, причому забрав найпрестижніші номінації, включно із Найкращим фільмом, Найкращим режисером і Найкращим актором. Крім біографічності, він став ще й своєрідним бенефісом Кілліана Мерфі: Нолану часто закидали, що він знімає «холодні фільми», а Мерфі — що він грає «холодних персонажів», а тут якраз всі зірки й зійшлися, бо крім суто зовнішнього типажу режисер вгадав і певну внутрішню сутність актора. До речі, Мерфі зіграв у шести з 13 фільмів Нолана, включно з усією Бетмен-трилогією.

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І, нарешті, до Одиссеї

В Одіссеї 2026 року Крістофер Нолан знову відійшов від власних канонів. Звісно, екранізація героїчного епосу здавалась для нього лише питанням часу, але ця робота, поміж іншим, ще й наче зібрала все найкраще з усіх попередніх. Тут і лабіринти підсвідомості, як в Початку, і невидимі зв’язки, як в Інтерстелларі, і запозичені з Престижу фокуси-провокації (чого вартували одні тільки суперечки щодо темношкірої Єлени).

Хтось вже охрестив Одіссею найбільш антивоєнним фільмом Нолана, і режисер дійсно вивів те, що було накреслено в Дюнкерку і підсвічено в Оппенгеймері, на рівень справжнього мистецького маніфесту. Хрестоматійний принцип «трансформація героя» — від макабричного завоювання Трої до тотального каяття за скоєне — тут прописаний в усіх деталях.

Фото: Melinda Sue Gordon © Universal Studios via IMDb

Увага до деталей — ще одна з ознак Одіссеї «по-ноланівськи». Хронометрах фільму — майже три години, але навіть цього часу інколи здається замало, аби розгледіти всі відтінки міміки, переходи кольорів, фактури костюмів (їх тут, до речі, понад п’ять тисяч).

Коли Пенелопа (Енн Гетевей) виходить до остогидлих залицяльників у червоно-синьому вбранні та золотому намисті, це так прекрасно, що на мить краде шоу у самого Одіссея (Метт Деймон).

До того ж, Нолан здійснив свою давню мрію і зняв фільм повністю на 70- мм плівкові камери IMAX. А ще схоже, що він остаточно зрікся статусу «холодного режисера». Одіссея — найлюдяніший з фільмів Крістофера Нолана: коли посивілий Деймон переповідає, про що співають сирени («Найнедосяжніше — це те, що ти мав і втратив»), кожен згадує про своє.