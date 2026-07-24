«Почуваємося використаними». Двоє учасників проєкту Непрочитані не повернулися з Польщі після показу вистави

Двоє учасників театрального проєкту Непрочитані не повернулися до України після благодійного показу вистави у Варшаві (Польща). Дозвіл на виїзд видало Міністерство культури.

19 липня команда проєкту виїхала до Варшави для проведення показу. 21 липня колектив повернувся в Україну, але не у повному складі. До України не повернулися засновник та директор театральної школи Фенікс, продюсера Олександр Єгоров та одного з акторів — Кирил. Вони залишилися за кордоном.

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«Ми засуджуємо такі дії, адже подібні випадки підривають довіру до українських культурних проєктів і ставлять під загрозу можливість чесних митців представляти Україну на міжнародному рівні. Через рішення окремих людей можуть постраждати ті, хто сумлінно виконує свою роботу та повертається додому», — йдеться в повідомленні.

Український центр UAHUB Warsaw, на майданчику якого відбувався показ вистави у Варшаві, також відреагував на ситуацію.

Вони повідомили Суспільному, що не знали про наміри двох учасників залишитися за кордоном. Тепер вони планують переглянути співпрацю з подібними культурними проєктами.

«Підлий вчинок тих, хто не гідний називатись українцями. Сам Олександр говорив, що він бере на себе особисту відповідальність, що вони всі повертаються назад. Нам прикро, що прикрилися благодійністю, культурою, особливо бридко — тими, хто загинув, хто пережив жахи війни», — йдеться у коментарі.

У театральній школі Фенікс заявили, що Олександр Єгоров більше не обіймає посади операційного директора та художнього керівника платформи. Тепер управління платформою тимчасово переходить до команди.

У коментарі Суспільному Єгоров заявив, що вирішив залишитися за кордоном через можливість мобілізації.

«На початку року за свою свободу та життя мені довелося боротися. У лютому без жодних підстав мою свободу обмежували працівники ТЦК і, за моїми словами, пропонували „вирішити питання“ за значну суму грошей», — заявив він.

За його словами, він планує продовжити культурну і волонтерську роботу за кордоном. Водночас він додав, що для колег його проєкту рішення залишитися за кордоном не було несподіванкою.

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«Це їхнє право захищати свою репутацію. Але для багатьох моє рішення не стало несподіванкою. Я не відчуваю жодної провини чи потреби вибачатися, тому що моє рішення не було пов’язане із самим проєктом. Це виключно моя виважена позиція», — зазначив він.

Непрочитані — театрально-документальний проєкт від платформи Фенікс. У ньому зібрані реальні історії українців, які переживають війну. Мета проєкту — через мистецтво розповісти про різноманітний досвід війни не лише українцям в Україні, а й українцям та іноземцям за кордоном.