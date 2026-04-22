До свого 70-річчя. Наталія Сумська отримала орден княгині Ольги

22 квітня, 17:05
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Наталія Сумська отримала орден княгині Ольги (Фото: sumskanataliia/Instagram)

Наталія Сумська отримала орден княгині Ольги (Фото: sumskanataliia/Instagram)

21 квітня українську акторку театру і кіно Наталію Сумську нагородили орденом княгині Ольги до її 70-річчя.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Наталія Сумська отримала орден княгині Ольги III ступеня за «значний особистий внесок у розвиток української культури та театрального мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність».

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Акторка грає у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка вже 49 року — з 1977 року. На сцені вона зіграла близько 30 ролей. Серед її найпопурярніших вистав — Кайдашева сімʼя (режисер Петро Ільченко), Пер Гюнт (режисер Іван Уривський), Візит за п'єсою Фрідріха Дюрренматта (режисер Давид Петросян).

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У 2000 році Наталія В’ячеславівна отримала статус народної артистки України, а у 2008-му — Шевченківську премію за виставу Про мишей та людей разом з Віталієм Малаховим та Богданом Бенюком.

Акторка є триразовою лауреаткою театральної премії Київська пектораль (2000, 2011, 2015).

У її фільмографії: Казка старого мельника, Сторожова застава та Чорний ворон. За роль Явдохи у Чорному вороні вона отримала кінопремію Золота дзиґа.

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Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Орден Наталія Сумська

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