Страждала від деменції. Пішла з життя зірка Абатства Даунтон Наталі Бай

Сім'я акторки повідомила AFP, що вона померла у своєму будинку у Парижі в п’ятницю ввечері після того, як у неї розвинулася деменція з тільцями Леві. Наталі Бай була відома своєю роллю мадам де Монмірай у фільмі 2022 року Абатство Даунтон: Нова ера. Цей фільм став останньою появою актриси на екрані. Актриса знялася більш ніж у 80 фільмах.

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Наталі Бай, яка отримала чотири премії Сезар, знялася у низці відомих фільмів на початку своєї акторської кар'єри у 1970 році. Бай зіграла разом з Леонардо Ді Капріо у фільмі Впіймай мене, якщо зможеш, а також у фільмі Кожен сам за себе, який приніс їй першу премію Сезар. Бай знялася в популярному серіалі Netflix Зателефонуйте моєму агенту.

З 1982 до 1986 року Наталі Бай перебувала у стосунках із рок-н-рольним співаком Джонні Голлідеєм. У них є дочка, 42-річна Лаура Смет, яка пішла по стопах матері і стала актрисою.

Померла Наталі Бай / Фото: REUTERS/Regis Duvignau/File Photo

Як повідомляє The Daily Mail, деменція Наталі Бар прогресувала влітку 2025 року. Деменція з тільцями Леві (ДТЛ) — друга за поширеністю форма дегенеративної деменції після хвороби Альцгеймера. На відміну від хвороби Альцгеймера, ДТЛ вражає ділянки мозку, що відповідають за зір, а не за пам’ять. Деменція з тільцями Леві тісно пов’язана з хворобою Паркінсона, а це значить, що у багатьох хворих розвивається і хвороба Паркінсона — як це сталося з Робіном Вільямсом.