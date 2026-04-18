Перебувала в комі. Померла французька актриса Надя Фарес

Французька акторка Надя Фарес померла у віці 57 років після того, як її знайшли без свідомості у басейні елітного фітнес-центру минулого тижня.

Актриса перебувала в комі з моменту інциденту, що стався у престижному клубі в районі Бланш і Монмартр у Парижі, 11 квітня. Про це повідомляє The Daily Mail. Фарес померла від зупинки серця у п’ятницю, 17 квітня.

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Дочки актриси Силія і Шана Часман повідомили про смерть матері. «З величезним сумом ми повідомляємо про смерть Наді Фарес цієї п’ятниці. Франція втратила велику артистку, але для нас це насамперед втрата матері», — йдеться у заяві.

Фарес плавала в басейні перед тим, як втратила свідомість. За даними прокуратури, її знайшли на дні басейну. Інша плавчиня спробувала реанімувати актрису до прибуття швидкої. Фарес доправили у лікарню Пітьє-Сальпетрієр і ввели у медикаментозну кому. У актриси залишилися дві дочки від колишнього чоловіка, американського продюсера Стіва Часмана. Вони одружилися у 2002 році, а розлучилися чотири роки тому. Фарес нещодавно повернулася до Франції після життя у США. Цього року вона мала зняти свій перший фільм як режисерка.

У 2007 році Фарес перенесла операцію на головному мозку. Вона також розповідала про три операції на серці, які їй зробили за чотири роки. Першу міжнародну популярність Фарес здобула у 2001 році завдяки головній ролі у трилері Багряні ріки. У 2016 році Фарес знялася у ролі Ванесси д’Абрантес у серіалі Netflix Марсель.