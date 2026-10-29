Замінить російський у держустановах. В Україні представили національний шрифт Zakon

В Україні розробили національну шрифтову гарнітуру Zakon, яка має замінити російські шрифти в офіційній державній комунікації, заявила міністерка культури Тетяна Бережна та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук .

Раніше на державних грамотах, дипломах, подяках і табличках використовували російський шрифт Іжиця, який створила студія, що підтримує російську армію. Український Zakon її замінить. Його авторами стали Олексій Чекаль, Геннадій Заречнюк, Дмитро Растворцев, Андрій Шевченко, а керівником проєкту — Тарас Іщик.

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Національний шрифт поєднує сучасний український дизайн зі спадщиною видатних українських графіків Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменка та Василя Чебаника.

Він матиме три гарнітури: Zakon Text — для діловодства, Zakon Decor — для урочистих написів, Zakon Letterpress — для оригіналів нормативно-правових актів. Наразі шрифт проходить тестування. Його впровадження буде поступовим. Але Zakon Text уже доступний для вільного використання.

«Деколонізація має стосуватися і того, як Україна представляє себе. Саме тому ми розпочали роботу над створенням власного національного шрифту <…> Це більше, ніж новий шрифт. Це ще один крок до утвердження української ідентичності та звільнення державного простору від російського впливу», — зазначила Бережна.

Нагадаємо, Національний банк України змінить шрифт на банкноті номіналом 2000 грн із зображенням Василя Стуса після того, як у спільноті дизайнерів звернули увагу на його схожість зі шрифтом російського походження.