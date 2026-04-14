На драйві. Рецензія на мелодраматичний екшн про швидке дорослішання посеред прифронтового Харкова

В український прокат вийшов фільм На драйві — історія про компанію харківських випускників, які в паузі між школою та перед подальшим навчанням організували підпільні перегони в закинутому ТРЦ.

Тобто проєкт перед нами амбітний й, враховуючи, що з чимось технічно складним наш кінематограф поратися тільки вчиться, з купою підводного каміння.

На додачу тут екшн перегонів римується з екшеном емоційним, підлітковим. Все могло піти сто разів не так. Втім, у режисера Артема Литвиненка, попри сценарний безлад, вийшов щирий фільм про молодість та роздоріжжя. На додачу йому було з ким працювати: актори тут симпатичні й талановиті.

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Сюжет

Наш час, тобто глибока війна. Харків. На фоні розбомбленої школи підлітки святкують випускний. Нас цікавлять семеро: Арта (справжнє імʼя Артем), Ден, Рустем, Віка, Міра, Поля та Лексус (справжнє імʼя невідоме). Бажаючи продовження після хрестоматійного фото з батьками, компанія друзів відправляється їздити містом, а після Лексус показує їм свій скарб — закинутий ТРЦ, де можна робити все, що завгодно.