Також в кінотеатрах можна подивитись трагікомедію Проста випадковість, яка отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю 2025 року, французьку комедію Дезертир по-французьки, аніме Літні війни і трилер Ніч жаху.

Реклама

Мумія Лі Кроніна. Лі Кронін. З 15 квітня.

Лі Кронін — режисер фільмів Повстання зловісних мерців та Глибинне зло — один з поки рано казати, що найкращих авторів жанру, але один з найпримітніших. Щодо найкращості буде якраз видно по стрічці Мумія Лі Кроніна.

Донька журналіста-міжнародника, який живе в Каїрі раптово зникає. Родина робить все, щоб її знайти, але спроби їхні марні. Втім, через вісім років дитина так само раптово повертається: в саркофазі, перемотана бинтами, і не те щоб при розумі. Разом з донькою або замість неї повернулося щось інше.

Трейлер й синопсис фільму обіцяють вкрай оригінальний горор.





Проста випадковість. Джафар Панахі. З 15 квітня.

За цю комедійну трагедію іранський класик, дисидент Джафар Панахі отримав Золоту пальмову гілку й дві номінації на Оскар. Проте, чи заслуговує вона на такий успіх — питання дискусійне.

Простий іранський автомеханік волею випадка зустрічає чоловіка, який катував його певну кількість років тому в спецслужбістських застінках. Чи точно то саме він його кат, втім, сказати не може, бо очі у нього та загалом у всіх, кого катували, були завʼязані. Механік впізнав ходу ката, жінка, до якої він звернувся за допомогою і яку також катували — його запах, хтось інший — голос.



Зібравши пазл звинувачень, нещасним треба ухвалити рішення, чи достатньо цього пазлу для смертельного вироку, і, якщо так, то, чи наважаться вони вбити свого кривдника.





Дезертир по-французьки. Паскаль Елбе. З 15 квітня.

Французька комедія про окремий курйозний приклад спротиву нацистам.

По центру тут чоловік на імʼя Жан Шевален. Він спочатку був у французькій армії, а потім злякався й втік додому. Нацисти на відміну від нього відступати і не думали; вони впритул підступили до села дезертира. Той же вирішив видати себе та родину за євреїв з ціллю втекти ще далі - у вільну зону.

Реклама:

За іронією долі Шевален замість вільної зони опиняється в підпільному русі опору, й втекти звідти буде вже не так легко.





Літні війни. Мамору Хосода. З 15 квітня.

Раннє аніме Мамору Хосода — автора видатних Дитя монстра та Мірай з майбутнього.

В цьому фільмі 2009 року поєднуються два світи: віртуальний та реальний. В реальному хлопець на імʼя Кенджі знайомиться з дівчиною на імʼя Нацукі. Та втягує його у свої родинні розбірки. У віртуальному Кенджі керує величезним всесвітом під назвою OZ.

Чомусь з модерацією цього світу у хлопця почалися серйозні проблеми саме після знайомства з Нацукі. Зʼясувати причину треба якомога швидше, бо руйнація OZ вплине й на життя Кенджі в реальному світі.





Ніч жаху. Нанея Міята. З 15 квітня.

Страшенно невибагливий трилер про групу подружок, які поїхали в село, щоб влаштувати там дівочу вечірку, а натомість їм влаштував криваву баню незнайомець із ножем.



