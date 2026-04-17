Байдак, Остріков, Куцевалов, Гаріпова. 50 коміків та акторів озвучили культовий британський фільм Монті Пайтон і Священий Ґрааль

Вже 30 квітня на великі екрани виходить легендарний фільм Монті Пайтон і Священий Ґрааль , яку для прокату в Україні придбав комік Василь Байдак. Майже 50 українських коміків, артистів та акторів, які долучилися до дубляжу.

Зірки українського гумору перетворили дубляж класичний фільм на окремо подію. До озвучки долучилися майже 50 коміків, артистів та акторів. І серед них Василь Байдак, завдяки якому стрічка повертається на великі екрани через 50 років після виходу, який озвучив кількох персонажів. Також до роботи над дубляжем долучилися Інародний театр абсурду Горобчик, Павло Остріков, Тріо Різні, Олег Свищ, Данило Поварі багато інших. Зокрема, Марк Куцевалов перевтілився у принца Герберта, Даша Кубік — на Відьму, Роман Міщеряков — на брата Мейнарда. Наталя Гаріпова з’являється в ролі Карги, а гурт Курган & Agregat — це гігантський триголовий лицар.

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Також до роботи над озвучкою долучились коміки Сергій Чирков, Антон Стенюк, Олександр Качура, Свят Загайкевич, Сергій Вавілов, Костя Трембовецький, Артем Дамницький, Чингіз Мазінов, Костя Губеладзе, Сеньйор Єужу, Максим Албул, Вячеслав Маслов (Слава Кедр), Олександр Сердюк, Стас Захаров, Юрій Таран, Дядя Жора, комікеси Лана Чубаха, Настя Спириденко, комік і співак Іван Люленов, музиканти Альберт Цукренко (ХЗВ), Андрій Середа, Іван Іщенко (BRYKULETS), Киця Панк, Павло Гоц (NAZVA), актори Роман Молодій, Іван Розін, Дмитро Коршак, Андрій Душний, Ілля Уманець, журналіст та ведучий Макс Щербина, історик Владлен Мараєв, продюсер Юрій Карагодін, сценарист Андрій Чивурін, автор-сценарист Дмитро Сусський, звукорежисер Саша Чупринський, кінокритикиня Інна Гордєєва, а також Ліза і Надя Сазонови з Інородного театру абсурду Воробушек.

Монті Пайтон і Священний Ґрааль — це перший повнометражний фільм британської комік-групи Монті Пайтон, створений у 1975 році. Саме з нього почалася їхня історія у великому кіно. До цього вони вже мали телевізійне шоу, яке сформувало новий тип гумору — абсурдний, іронічний, позбавлений звичних правил побудови жарту. Завдяки цим британським комікам до оксфордського словнику додалось навіть окреме слово на позначення цього гумору — Pythonesque (пайтонеск).

Сюжет фільму відсилає до легенд про короля Артура. Разом із лицарями Круглого столу він вирушає на пошуки Священного Ґрааля. Дорогою герої стикаються з низкою дивних і часто безглуздих перешкод: від небезпечного кролика до загадок, які не мають правильних відповідей, і зустрічей з персонажами, що поводяться всупереч будь-якій логіці. Саме ця непередбачуваність і зробила фільм знаковим.

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Фото: Артхаус Трафік

Режисерами виступили Террі Ґілліам і Террі Джонс, для яких ця робота стала важливим етапом у подальшій кар'єрі. А до фінансування стрічки долучились Елтон Джон, учасники гуртів Led Zeppelin, Pink Floyd і Genesis.