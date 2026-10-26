Із оркестром та прем'єрою фільму Житє. У Києві відкрили 55-й, ювілейний, кінофестиваль Молодість

24 жовтня у Києві розпочався міжнародний кінофестиваль Молодість. Вечір розпочався з виступу Національного ансамблю солістів Київська камерата. Під диригуванням Олега Маринченка музиканти та музикантки виконали сюїту Івана Небесного Тіні забутих предків для скрипки з оркестром. Після виступу гості вшанували хвилиною мовчання захисників і захисниць України, які загинули на війні.

Реклама

Виступ Національного ансамблю солістів Київська камерата / Фото: Пресслужба Молодості

Церемонію вели телеведучі Людмила Барбір та Єгор Гордєєв. Вони запросили до слова заступницю керівника Офісу Президента Олену Ковальську, яка зачитала вітання від президента Володимира Зеленського з нагоди відкриття кінофестивалю.

«Якби мене попросили описати український кінематограф одним словом, я б сказав «молодість». І йдеться тут зовсім не про глибину історії чи досвід, а саме про емоції, якими «дихає» українське кіно, про риси характеру українських фільмів — неважливо, створені вони у ХХ столітті чи зняті зараз. Кожну нашу українську стрічку виділяє з-поміж інших саме молодість і все, що їй притаманне. Яскравість, сміливість виходити за рамки і порушувати правила, новий погляд і подих, любов до експериментів, у хорошому сенсі слів — творча зухвалість та бунтарство. Я щиро вітаю організаторів, учасників та гостей кінофестивалю Молодість. Нашій Молодості — 55. Хтось скаже, це звучить дивно. Я вважаю, це точно оригінально. Дякую всім, хто творить наше кіно, а з ним — створює світло для українців, опору для національного духу, хто надихає наш народ і мовою кіномистецтва обʼєднує суспільство довкола проукраїнських сенсів», — зазначив Володимир Зеленський у привітанні.

Ведучими церемонії відкриття були Людмила Барбір та Єгор Гордєєв / Фото: Пресслужба Молодості

Із відеозверненням до гостей звернулася й віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна: «Вітаю із відкриттям ювілейної, 55-ї Молодості. Дивлюсь на програму фестивалю, і думаю — секрет вічної молодості, це щороку відкривати нові таланти. І ваша команда чудово володіє цим мистецтвом! Ви вже понад півстоліття допомагаєте молодим режисерам знайти свого глядача, зустріти майбутніх партнерів, отримати підтримку для наступних фільмів. Дякую кожному і кожній в команді, що продовжуєте збирати українську та міжнародну кіноспільноти».

Реклама:

Тетяна Бережна / Фото: пресслужба Молодості

Вітальне слово зі сцени виголосив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«55 років і кінофестиваль Молодість. На мою думку, це звучить природно. Адже саме фестиваль Молодість зберіг дух креативності, молодіжності, пошуку талантів і відкриття нових імен. 55 років тому Молодість починалась із перегляду студентських фільмів. А сьогодні — це міжнародний кінофестиваль, який поєднує українське кіно зі світом, дозволяє розмовляти зі світом емоцією», — наголосив він.

Андрій Сибіга привітав відкриття 55-ї Молодості / Фото: пресслужба Молодості

До привітань долучився і голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов. Він назвав кінофестиваль Молодість — українським брендом високої якості. Після вітальних промов ведучі Людмила Барбір та Єгор Гордєєв запросили на сцену генерального директора Молодості Андрія Халпахчі. Він оголосив фестиваль відкритим і представив фільм-відкриття Житє, світова прем'єра якого відбулася на фестивалі.

Пилип Іллєнко / Фото: пресслужба Молодості

Стрічка складається із шести новел про життя українців та українок під час повномасштабної війни: Борщик, Відпустка, VIP-и, Маріуполь, Шахед-2008 і Дві долі. Фільм представили продюсер і режисер новели Відпустка Пилип Іллєнко та режисер-постановник Євген Матвієнко. До них на сцені приєдналася знімальна група, зокрема режисер однієї з новел Олександр Тіменко, оператори-постановники Юрій Дунай, Святослав Булаковський та Олександр Джантіміров, а також виконавці ролей Віктор Андрієнко, Олена Узлюк та інші.

Режисер-постановник фільму Житє Євген Матвієнко / Фото: пресслужба Молодості

«Глядачі Молодості першими побачать стрічку. Насправді мені самому цікаво подивитись фільм, адже я долучився до лав Збройних Сил України, тож за кілька років вже забув деталі того, що знімав. Фільм Житє — це рефлексія того, що відбувалося в часи, коли я був цивільним. Я спостерігав за нашим сьогоденням з боку звичайного громадянина і дуже хотів зняти фільм, який би показав, наскільки війна вплинула на долі звичайних людей», — розповів зі сцени режисер фільму Євген Матвієнко.

Реклама:

Читайте також: Кінофестиваль Молодість відкриє трагікомедія Житє про життя українців під час війни

Фільми 55-ї Молодості оцінюватимуть журі міжнародного, національного й документального конкурсів, а також підліткове журі Teen Screen. Кожне визначить переможців своєї програми. Журі Спілки кінокритиків України також вручить диплом найкращому фільму національного конкурсу.

Міжнародний конкурс очолює режисер і військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов. До складу також увійшли генеральний директор Європейської кіноакадемії Маттайс Ваутер Кнол, іранська режисерка Махназ Мохаммаді, театральний режисер Євген Лавренчук і латвійська кінознавиця та кінокритикиня Аніта Узулнієце.

Олег Сенцов очолив міжнародне конкурсне журі на Молодості / Фото: пресслужба Молодості

Фільми національного конкурсу оцінюватимуть режисер В’ячеслав Туряниця — переможець національного конкурсу Молодості у 2025 році, директор люксембурзького фестивалю CinEast Радек Ліпка та засновник агенції з міжнародних кінопродажів Film Republic Ксав'є Анрі-Рашід.

Олег Сенцов очолив міжнароджне журі кінофестивалю Молодість / Фото: NV

До складу журі документального конкурсу увійшли режисер і сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук, чий фільм Памфір мав прем'єру на Каннському кінофестивалі, режисерка й мисткиня Наталія Ільчук, переможниця Національного конкурсу Молодості 2023 року, а також кінооператорка, продюсерка й сценаристка Світлана Зінов'єва.

Фільми конкурсної програми для підлітків Teen Screen віком від 14 до 16 років оцінюватимуть випускники та випускниці кіношколи Валерії Ходос — Ярослав Гуренко, Нікіта Корягін, Вікторія Шиндерук та Анна Григоренко.

Уперше до складу журі Спілки кінокритиків України увійшли кінокритикиня Анастасія Лях, незалежний кінокритик, член Міжнародної федерації кінопреси та Спілки кінокритиків України Дмитро Сидоренко, а також режисерка й редакторка Анастасія Тимусь.